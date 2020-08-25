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桃機第三跑道提前5年完工 藍營質疑：幫鄭文燦鋪總統路

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園機場第三跑道被行政院要求提早5年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨質疑恐怕是為桃園市長鄭文燦量身打造參選總統的「政治跑道」。記者陳夢茹／攝影
桃園機場第三跑道被行政院要求提早5年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨質疑恐怕是為桃園市長鄭文燦量身打造參選總統的「政治跑道」。記者陳夢茹／攝影

桃園機場第三跑道被行政院要求提早5年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，引發質疑恐怕是為桃園市長鄭文燦量身打造參選總統的「政治跑道」。

國民黨籍市議員黃敬平笑說，看來行政院長蘇貞昌對鄭文燦很好，不知道有沒有問過交通部和林佳龍的意見，他表示，如果不是政治因素，不管是什麼原因要提前到2025年完工，他已嗅到濃濃政治味。

黃敬平指出，桃園機場畢竟是桃園的門戶，是桃園的重大交通建設，專業工程竟是官員可以說提前就提前，對市民和民代來說，當然重大建設工程是越早完工越好，但就不要到時候出什麼狀況，還是希望民進黨不要為了黨內派系鬥爭影響工程的重大決定。

黃敬平表示，鄭文燦屆時若真的當上總統，應該要把蘇貞昌視為國師，畢竟人家為他抬轎抬成這樣，不捧成國師他都看不下去。

民進黨籍市陳雅倫反駁說，重大工程當然越早完工越好，無論是什麼樣的事情，造福地方不分黨派，議會應該全力支持，不要有過多聯想。

民進黨籍市議員呂林小鳳也說，如果是為了大選就要在2024年前完工，這時間上兜不攏，怎麼可能是為了總統大選？

桃園機場 民進黨 鄭文燦

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