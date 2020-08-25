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桃園試辦安心大豆食材進校園 37校下學期將提供豆漿

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市與農委會合作推動「安心大豆食材進校園計畫」，桃園市長鄭文燦（左）與農委會副主委陳駿季（右）合影。記者陳夢茹／攝影
桃園市與農委會合作推動「安心大豆食材進校園計畫」，桃園市長鄭文燦（左）與農委會副主委陳駿季（右）合影。記者陳夢茹／攝影

推廣產銷履歷大豆進入校園，桃園市與農委會合作推動「安心大豆食材進校園計畫」，由桃園市領銜起跑，目前有37間學校參與，將於109學年度第一學期試辦，讓學校採購產銷履歷大豆並供應豆漿，學童可以吃到優質在地食材。

為了鼓勵學校配合試辦計畫，桃市府補助購買大豆金額的7成，其餘3成則由學校負擔，另外，農民團體採購豆漿機的部分，由農糧署補助6成、市府補助3成、農民團體自負1成，無償租借學校使用，讓學生在校就能喝到健康豆漿，以此提升學校的試辦意願。

鄭文燦表示，安心大豆食材進校園計畫能刺激有機農業的耕作，觀音和新屋地區是北部主要的大豆種植區，去年大豆種植面積約398公，無論是黃豆還是黑豆，都是在地食材、風味良好，更有產銷履歷驗證的嚴格把關，民眾可以更加安心。

農委會副主委陳駿季則說，為調整農業產業結構，農委會推動大糧倉方案暨行動計畫，減少稻作面積，提高玉米、高粱、黃豆、大豆等雜糧生產，銷路端也協助農民在大賣場及各大通路行銷，希望能守護學童健康、落實食農教育。

鄭文燦指出，既然桃園作為示範區，會把執行成果給其他縣市參考，此外，如試辦狀況良好，將會推展至其他學校，不僅能使國產大豆產業升級，還能讓學生吃得安心。

桃園市與農委會合作推動「安心大豆食材進校園計畫」，由桃園市領銜起跑，目前有37間學校參與，將於109學年度第一學期試辦。記者陳夢茹／攝影
桃園市與農委會合作推動「安心大豆食材進校園計畫」，由桃園市領銜起跑，目前有37間學校參與，將於109學年度第一學期試辦。記者陳夢茹／攝影

農民 農委會

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