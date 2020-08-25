竹市警辦校園反毒天使培訓營 提升反毒意識

新竹市警察局與新竹市少年輔導委員會今天共同辦理「校園反毒天使培訓營」，希望透過設置擬真毒品教具及活潑有趣的反毒桌遊課程使青少年了解毒品的危害及培養勇於拒絕毒品的態度，增加參與學生的學習興趣，深耕正確反毒意識。活動中也結合該局政風室辦理廉政宣導，進行有獎徵答，獲得學員熱烈回應。

警察局少年隊指出，近年來新興毒品盛行，多以鮮豔有趣的形式降低青少年的戒心，如咖啡包、濕紙巾、甚至可愛有趣的糖果形式，吸引青少年嘗試，墜入毒品危害的深淵。

少年隊指出，這次活動邀請專業的防治毒品講師，結合新聞時事，介紹目前新興毒品的樣態及毒品對於傷害人體的嚴重性，特別是近半來致死率極高的PMMA（超級搖頭丸）也是這次課程的重點，希望青少年能夠對於新興毒品有正確的認知，清楚知道拒絕毒品的重要性。