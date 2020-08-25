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影／古道修復好不到1個月 垃圾也跟著來了

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，苗栗社大志工經常定期前往清理。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，苗栗社大志工經常定期前往清理。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供

中央開放山區管制並訂今年為脊梁山脈旅遊年，苗栗縣有多條適合親子或遊客踏青健行的登山路線，但近來民眾反映沿路亂丟垃圾情形愈來愈嚴重，也破壞形象，苗栗縣府今天縣務會議特別提出研商對策，文化觀光局將規畫辦3場大型淨山活動，環保局也將通報相關單位巡檢維護；苗栗社區大學近年投入心力維護縣內各地古道，呼籲民眾不能以「消費者 」心態走訪山林，應培養環境公民意識，共同維護苗栗好山好水。

苗栗縣配合脊梁山脈旅遊年選定的登山推廣路線分難、易不同等級，但每條都深具文化觀光旅遊特色，包括火炎山、馬那邦山、加里山、仙山及鳴鳳古道共5條，都是廣受各地遊客喜愛的熱門路線。

針對縣內登山健行古道、步道頻頻出現垃圾的情況，文觀局強調已規畫10月起在縣內推荐的步道路線舉辦3場大型淨山活動，另外將結合中台灣區域治理平台在9到11月間辦理 「中台灣脊梁山脈旅遊」聯合行銷，鼓勵民眾登山健行時，力行淨山愛山作為，並加碼獎項贈送特色好禮；環保局表示將請權責單位加強巡檢維護及管理，並於登山健行路口設告示牌提醒大眾維護山林環境。

苗栗社大成立山城古道守護志工隊數年來，投入縣內山林古道及步道的修復、環境維護工作不遺餘力。苗栗社大主任戴文祥指出，以著名的楔隘古道為例，修復前走的人少，垃圾也不多，但3年前修復完成後，才1個月就出現一堆垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，每年農曆年前，古道志工隊都會到楔隘古道辦大掃除，每年都撿好幾袋垃圾下山，平常也會視垃圾量辦理淨山。

他指出，許多人上山休閒健行抱著消費者的心態，頂多認為到山裡很健康，卻欠缺環境公民的意識，不知好好珍惜山林，呼籲遊客入山時，能學習將自己的心態從消費者轉變成環境公民，不要隨手亂丟，大家共同維護好山好水。

楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，社區居民無奈的豎起告示牌。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，社區居民無奈的豎起告示牌。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線不斷出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，圖為古道入口的大葉楠樹下，最近仍可見垃圾充斥。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線不斷出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，圖為古道入口的大葉楠樹下，最近仍可見垃圾充斥。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，苗栗社大志工經常定期前往清理。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供
楔隘古道修復完成後，沿線常出現垃圾，甚至連溪谷都被倒垃圾，苗栗社大志工經常定期前往清理。圖／苗栗社大山城古道守護志工隊提供

修復 苗栗縣

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