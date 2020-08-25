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華山竹南天使站搓「憨吉圓」 盼永續在地服務
華山基金會竹南天使站成立10年，迄今已服務上百位在地的弱勢長者，竹南天使站為感謝義工、善心人士的熱忱付出，上午在竹南鎮聖福里活動中心辦感恩茶會，邀請善士、義工與獨居長輩同樂，大家以有機地瓜製作「憨吉圓」，透過溫馨有趣的方式，祝福竹南站在地永續服務。
上午的感恩茶會，包括竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿及各界多人到場，81歲獨居的王姓老翁平常的嗜好就是種地瓜，除了賺取微薄費用，也可打發時間，華山竹南站的志工都會幫他販售行銷，這次活動「阿公」特別提供許多地瓜讓大家一起搓地瓜湯圓，眾人還幫忙取名為「憨吉圓」，象徵憨厚、吉祥之意。
服務長輩已10年的華山資深義工陳燕欣忙著和老人家一起動手搓湯圓，她說，用陪伴方式打開長輩孤單的心靈是很有價值的事，雖然長輩有時像孩子般，但她都能找到與老人家的相處模式，歡迎大家一起加入義工行列，共同為在地長輩服務。
華山基金會指出，基金會從1999年起逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依的長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，苗栗地區各鄉鎮的天使站目前共服務約1000位弱勢長輩，但年度服務經費仍不足，歡迎各界伸出援手，每月1250元「因為有你」認助一位長輩，將這份愛傳遍每個需要的角落。
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