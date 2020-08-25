桃園虎頭山公園藏有古遺址 交由台大師生考古研究

虎頭山是桃園人的後花園，6年前因工程進行曝露出深厚文化層，意外挖出大量陶片，經台大人類學系協助市府挖掘古遺址，市議員今在議會質詢時關心進展，對此文化局表示，待挖掘及研究完畢後，出土遺物將送回市內典藏空間存放。

市議員黃家齊指出，前陣子爬山時才發現有台大學生在虎頭山公園協助市府挖掘史前遺跡，這群師生在虎頭山公園進行挖掘已約3年，竟沒有什麼人知道，連市府都沒有宣傳。

黃家齊表示，他在現場觀察到許多民眾對考古活動相當感興趣，學生們也很熱情，拿著自製簡易紙板向民眾解說，還會教市民練習拿工具挖掘，讓更多人了解考古，他認為，既然桃園有這麼豐富的文化遺產，應該向市民告知和展示。

文化局回應，虎頭山公園考古遺址目前出土遺物多以陶、石材質為主，已於106年委託台大進行遺址範圍評估及內涵研究，108年及109年間進行考古田野實習課程，並委託執行後續出土文物整理計畫，目前仍與台大有密切的產學合作。

談及出土遺物的存放位置與措施，文化局表示，法規規定文物出土後需先交由委託的發掘團體暫存，待研究完畢才會發回給縣市府，因此目前出土遺物暫存於台大，由人類學系助理教授江芝華進行研究，預計111年會完成後並交還給桃園市。