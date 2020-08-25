自強國中籃球隊獲雙冠軍 教練：5上5下輪番快攻得勝

桃園市自強國中籃球隊7月中旬出賽全國國中籃球錦標賽國男乙組，經7輪賽事、6天的單淘汰賽程，於決賽對上上屆冠軍銘傳國中，仍不畏強敵，最終於全國69隊中脫穎而出拿下冠軍。更於8月中旬受邀出戰，只邀請全國精英隊參加的新竹關西鎮理事長籃球錦標賽，在16隊中再次奪冠。

教練曾榆翔表示，自強國中籃球隊自2010年成立，目前球隊共32名球員，由於無身高、身材優勢，採取「5上5下」策略出賽，派出12名球員，除2名候補球員，另10人平均戰力，5人為一隊交替上場，沒有一二軍分別，每每在隊手球員筋疲力竭時，換隊上場，憑藉優勢體力，以速度取勝，「快、狠、準」快攻得分。

此外，為避免主力球員畢業後，球隊出現戰力斷層，參與大小賽事都會刻意安排各年級球員都能上場，球員在低年級時就持續累積實戰經驗，培養未來主力，也藉此激發隊員鬥志，為球隊帶來長久而穩定戰力。

隊長、學生梁志愷指出，此次兩場賽事採取「轉換拖車疾攻」戰術，由主力球員搶下籃板球後，與隊友默契搭配，快攻得分；副隊長傅宥翔、李翊安說，球場上靠著團隊合作，於關鍵拉鋸戰時，教練及場外隊友歡呼聲，鼓舞士氣才奪冠。

「此次出賽全國國中籃球錦標賽，雖有甲組實力，卻只報乙組」，曾榆翔說，為了不讓學生因練球荒廢課業，周一至五每天下午安排3小時練球，早上則讓學生好好念書、兼顧課業，「不然未來若沒有職籃舞台怎麼辦」。

校長蘇品如表示，感謝主任、老師、家長們及金渼星烘培麵包坊、綠固科技等地方迄業贊助力挺，讓籃球隊能穩定成長茁壯，培育未來台灣的籃壇人才。