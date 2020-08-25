捷運綠線高架段首跨橋面版完成 預計115年如期通車

捷運綠線高架段首跨橋面版完成，桃園市長鄭文燦也到場視察，他表示，近期施工團隊已完成捷運綠線高架段第一跨橋面版，更可看見高架軌道漸成形，整體工程預定今年底完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，預計115年如期通車。

鄭文燦表示，桃園捷運綠線GC01標高架段工程自107年10月施工，陸續進行基樁、樁帽、墩柱、帽梁及橋面版等工序，並使用場鑄混凝土箱型梁、鋼箱型梁及預鑄混凝土Ｕ型梁等3種橋面，依橋梁的跨度、交通位置、動線需求及視覺景觀等，選擇適合的橋面版施作。

捷運綠線GC01標高架段工程又分成南北2個工區，北區為蘆竹工區，南區是八德工區，鄭文燦指出，高架工程有難度，尤其捷運綠線高架段須跨越南崁溪及茄苳溪，施工過程須考量梁柱的堅固程度、橋面版耐震設計等，相當不容易。

視察高架段首跨橋面版，鄭文燦說，橋面版兩側有固定軌枕的軌道釘孔，可以看見高架軌道逐漸成形，是高架工程施作上的重要里程碑，今年底將完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，111年陸續交付機電廠商舖設軌道及建置月台，讓高架段工程如期114年底完工、115年通車。