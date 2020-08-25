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捷運綠線高架段首跨橋面版完成 預計115年如期通車
捷運綠線高架段首跨橋面版完成，桃園市長鄭文燦也到場視察，他表示，近期施工團隊已完成捷運綠線高架段第一跨橋面版，更可看見高架軌道漸成形，整體工程預定今年底完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，預計115年如期通車。
鄭文燦表示，桃園捷運綠線GC01標高架段工程自107年10月施工，陸續進行基樁、樁帽、墩柱、帽梁及橋面版等工序，並使用場鑄混凝土箱型梁、鋼箱型梁及預鑄混凝土Ｕ型梁等3種橋面，依橋梁的跨度、交通位置、動線需求及視覺景觀等，選擇適合的橋面版施作。
捷運綠線GC01標高架段工程又分成南北2個工區，北區為蘆竹工區，南區是八德工區，鄭文燦指出，高架工程有難度，尤其捷運綠線高架段須跨越南崁溪及茄苳溪，施工過程須考量梁柱的堅固程度、橋面版耐震設計等，相當不容易。
視察高架段首跨橋面版，鄭文燦說，橋面版兩側有固定軌枕的軌道釘孔，可以看見高架軌道逐漸成形，是高架工程施作上的重要里程碑，今年底將完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，111年陸續交付機電廠商舖設軌道及建置月台，讓高架段工程如期114年底完工、115年通車。
市府另有預留捷運綠線G01站、G04站周邊部分空間作為聯開基地，鄭文燦表示，未來可藉此興建大樓，市府明年也將編列聯開預算規畫費，希望讓G01站、G04站2個專區的開發進度與捷運工程進度一致，希望捷運綠線工程可作為桃園轉大人、城市轉型的象徵。
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