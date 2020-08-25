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遭質疑支付鍾肇政喪葬費用 桃園市府說明
台灣文學之母鍾肇政5月中旬辭世，但部分桃園市議員今天質疑，市政府包辦追思會及喪葬費用的合法性。市府下午表示，追思會經費由市府支出，喪葬費用則由家屬支付。
桃園市議員林正峰質詢時表示，客家事務局所屬的桃園市客家文化基金會，動用新台幣95萬元「業務費」，辦理緊急採購委託殯葬業者辦理。委辦項目包含火化棺木、出殯靈車、骨灰罐等42項，質疑採購委辦程序是否合法。
市議員牛煦庭說，桃園是有什麼「國寶級文化人喪葬補助辦法」嗎，為何客家事務局可以這樣「自把自為」，質疑標準何在，市府應該要清楚說明給市民交代。
桃園市副秘書長何明光下午表示，鍾肇政於5月16日遽然辭世，市府與鍾肇政家屬鍾延威等人討論後，為感念及彰顯鍾肇政對國家的卓越貢獻，決議協助辦理鍾肇政追思會。鍾延威先生也表示，喪葬費屬於私人部分，應由家屬自行負擔。
何明光說，由於治喪期間事情繁雜，整體費用由客家基金會先行核銷，後續再與家屬結算費用。鍾肇政追思禮拜會經費95萬元，共分兩個部分，追思會與出殯儀式，追思會經費共55萬3342元由基金會支出，出殯儀式經費共39萬6658元由家屬支出。
鍾肇政的媳婦、前立委蔣絜安也在下午發出聲明表示，爸爸一輩子為台灣民主政治、人權價值及族群平等戮力奔走，不向威權低頭，清高自持，淡泊名利，至死方歇，更獲得前總統李登輝、陳水扁及總統蔡英文頒授象徵最高榮譽的勛章，對台灣的貢獻及定位可留給台灣人民來公評。
蔣絜安強調，非常希望爸爸逝世滿百日之際，這些爭議能夠澄清，不要讓誤會影響爸爸的清譽，寧靜地安息主懷。
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