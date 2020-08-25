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華山基金會圓夢辦婚禮 阿婆嬌羞披婚紗問「漂亮嗎」
今天七夕情人節，華山基金會辦理「送愛到偏鄉 七夕愛圓滿」活動，幫照顧的苗栗縣南庄鄉兩對結婚超過50年以上的長輩，重新辦一次婚禮，阿婆圓夢穿婚紗，不禁嬌羞問「漂亮嗎」，他們眾人祝福見證下，開心留下難忘的記憶。
今天這場特別婚禮在南庄鄉紅磚屋民宿舉辦，主角90歲陳老先生、87歲曾老太太結婚60多年，78歲李老先生、76歲彭老太太婚齡也超過50年，紅磚屋主人鍾年誼長期支持華山基金會，他說，民宿「嫁」出不少女兒，但通常只是住一夜，第1次辦這麼有意義的婚禮，他要祝本來已經白頭偕老的新人，繼續永浴愛河。
2對長輩「新人」，子女都在外地，彼此相依為命，尤其是老先生有失智傾向，老太太依然盡心照顧，華山基金會人員也感動，他們因早期務農家貧，婚嫁時沒有空白紗禮服，華山基金會聽到他們的心聲，特別在七夕情人節，為他們辦理「送愛到偏鄉 七夕愛圓滿」婚禮。
阿婆看到美麗的婚紗，還不敢置信是真的，兩人挑選中意的婚紗，華山基金會還安排專業化妝，今天上午由花童引領下，穿過喜氣洋洋的拱門，眾人祝福見證下親吻，浪漫完成特別婚禮，他們直說開心，並迫不及待，希望看到婚禮的照片。
華山基金會苗栗縣站站長杜靜容說，苗栗縣偏鄉服務長輩多，路途遙遠、資源缺乏，很需要大家伸出援手，七夕情人節「送愛到偏鄉 七夕愛圓滿」活動，希望喚起重視，邀請鄉親加入志工行列，也歡迎每月1250元定期定額認助偏鄉長輩，洽詢電話037-373627。
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