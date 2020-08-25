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竹縣推友善環境肥料、資材補助 符合農友盡速申請

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府配合農糧署辦理友善環境肥料及資材推廣補助計畫，歡迎符合條件農友在年底前盡速申請。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府配合農糧署辦理友善環境肥料及資材推廣補助計畫，歡迎符合條件農友在年底前盡速申請。記者陳斯穎／攝影

新竹縣內有機種植面積共175公頃、有機農戶約103戶，為鼓勵更多農友投入有機及友善農業，縣府配合農糧署辦理友善環境肥料及資材推廣補助計畫，今年獲核定面積共1750公頃，經費約2130萬元，補助對象主要為產銷班與個別農戶，歡迎符合條件農友在年底前盡速申請。

縣長楊文科表示，縣府推動國中小學免費營養午餐，每周2天選用在地有機食材，加上縣府積極配合農糧署推動相關補助計畫，各農會辦理有機農業講習，近年也有更多農戶加入行列，逐漸帶動起縣內有機農業風潮。

縣府農業處指出，推廣補助計畫有3項，其中「國產有機質肥料」的補助標準為作物不分長、短期，施用國產有機質肥料每公斤補助2元，每公頃最高補助6公噸，補助施用工資1萬2000元。

「友善環境農業資材」分為施用國產微生物肥料、生物防治資材，及農田地力改良肥料資材，前兩項以購買憑證所列金額補助1/2，國產微生物肥料每公頃最高補助5000元，生物防治資材中，施用生物農藥每公頃最高補助 1萬元、免登記植物保護資材每公頃最高補助5000元；農田地力改良肥料資材補助1/3，每公頃最高補助3000元。

「有機農業適用肥料」則不論有機作物不分長、短期，每公頃施用有機農業適用肥料10公噸以上，不包括液態有機質肥料及微生物肥料，補助施肥及翻土工資3萬元。

農業處表示，符合以上計畫條件農友，可向各鄉鎮農會或公所申請填寫各項肥料推廣計畫，將由鄉鎮輔導單位彙整，由縣府統計所需面積。此外，各計畫肥料及資材需符農糧署公告品牌，依購買憑證補助，詳細可上農糧署網站的友善環境農業資材補助推薦名單查詢。

農糧署 新竹 楊文科

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