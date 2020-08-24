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熔噴不織布大廠兆羿科技整合生產鍊 推口罩微型一貫廠

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦參觀兆羿科技。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參觀兆羿科技。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區參訪兆羿科技公司，表示桃園不但位於防疫第一線，也是防疫產業的重鎮，尤其目前防疫工作仍在進行中，未來防疫物資整備以及自主化生產都是國家的重要戰略。

鄭文燦說，兆羿科技為專業熔噴不織布生產廠，也是台灣口罩大廠康匠公司的供應商，截至目前已供應約700噸熔噴不織布，確保醫用口罩關鍵原料供應無虞，市府感謝兆羿公司全力支援防疫需求，未來也將在航空城附近成立防疫產業專區，讓國外買主可以就近參訪，希望防疫產業能成為桃園特色。

鄭文燦指出，自疫情發生以來，市府陸續捐贈口罩支援姐妹市，桃園完整的口罩生產供應鍊也獲得姐妹市的肯定，市府將進一步與台灣口罩大廠康匠公司合作，研發不同類型與尺寸的兒童口罩。此外，康匠公司整合上、中、下游生產鍊打造「口罩微型一貫廠」，可依廠商的不同需求量身打造生產規模，非常適合至姐妹市投資設廠，未來一貫化生產也可輸出至美國及東南亞國家，協助各國廠商自主生產合格口罩，將台灣的成功經驗輸出至全球各地。

兆羿科技總經理陳坤展表示，兆羿公司生產的熔噴不織布是醫用口罩的關鍵原料，為提升國內口罩關鍵原料供應量，兆羿公司投入4500萬元擴建熔噴設備產線，並獲得經濟部工業局補助2000萬元建置1套熔噴不織布設備，日產能由目前的4噸提升至6噸，國內口罩工廠在疫情期間可全力投入生產，無需擔心原料匱乏問題。

今日包括立法委員黃世杰、市議員邱佳亮、市府衛生局長王文彥、經發局長郭裕信、新屋區長姜義坤、台灣康匠製造公司董事長陳勇志、權和機械公司董事長蕭鴻彬、松勝創新公司總經理陳加霖等人都到場。

口罩 鄭文燦 疫情

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