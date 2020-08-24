鄭文燦參觀藍迪兒童之家 允積極協助優質兒少安置機構

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區參觀私立藍迪兒童之家，並表示藍迪兒童之家成立以來，累計收容480多名兒少，今年1月從大園遷至楊梅，市府持續提供協助打造更優質的收容環境，並呼籲支持藍迪招募愛心助養人。

鄭文燦提到，桃園市共有8家兒少安置機構，藍迪兒童之家可說是標竿機構，主要收容失依、受虐、家中遭逢重大變故或其他因素導致無法在原生家庭生活的兒童、青少年，藍迪遷至楊梅新院區後設施更完善，目前收容56人最多88人，希望以類家庭模式提供兒少全方位的照護，有家的感覺，並帶他們學習烹飪、咖啡烘焙和提供課業輔導等，離院後可以具備多元能力接軌社會。

鄭文燦說，市府持續整合政策方案及社會資源，讓優質兒少安置機構獲得最大的支持，進而健全社會安全網。今日包括立法委員黃世杰、市議員李家興、周玉琴、鄭淑方、市府社會局長鄭貴華、楊梅區長羅國裕、藍迪兒童之家院長李雪櫻都到場。