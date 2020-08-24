力推騎樓順平 林智堅：下了車，我們都是走路的人

為推動「騎樓順平計畫」，新竹市府清除市區騎樓違建，希望能解決人車爭道問題，雖獲得網友讚賞，卻也碰上阻力，被質疑「為燈會拆樓」；市長林智堅有感而發在臉書ＰＯ文，除引用南非總統曼德拉說的「我們不要因為習慣了黑暗，就為黑暗辯護」，也向民眾喊話，對受影響的民眾說聲抱歉，指騎樓順平是民眾共同的期待，希望能獲得支持，畢竟「下了車，我們都是走路的人。」

林智堅回憶，他剛當市長時，因為騎樓占用問題，導致行人必須走到馬路上，甚至有民眾因此失去生命，他每次都試圖說服幕僚，想開始推動騎樓整平，但人單力薄，總是被說服，說當中有太多阻力與困難。但他沒放棄，認為既然無法立即解決騎樓占用問題，就先打造更多優質人行步道，從推動步行城市開始，等民眾習慣了，下一步再推騎樓順平。

林智堅說，經過這幾年的努力，包括通學步道、隆恩圳、新竹綠園道等陸續完工，代表步行城市計畫逐一落實，也到了該推騎樓順平的時間，希望能透過舒適寬廣的人行空間，將公共建設串聯，讓民眾可以沒有障礙推著嬰兒車走在這座美麗的城市。

為推動騎樓順平計畫，市府透過宣導、說明希望降低阻力。林智堅說，他也理解公共事務必須有部分妥協，所以市府還是留了一部分騎樓空間讓店家有些彈性，但另一部分堅持要還給行人。好幾位同仁每次去溝通都被罵，但多數民眾仍願意配合，卻總有少部分的人希望藉由外部壓力造成市府困擾，來阻止騎樓順平政策。

林智堅指出，他期許年輕的政治工作者別舉著高道德、高標準、高價值的正義旗幟，卻行扭曲事實、汙衊他人、否定這麼多辛苦公務人員的努力。步行城市的計畫已推動多年，也看到小小成果，希望民眾能給他與市府力量，一起為城市長遠發展努力。

不少網友看了ＰＯ文，紛留言「身為行人，真的感受很深」、「早該做了」、「行人放第一才是進步都市的方向」，也意外釣出一票爸媽吐露心聲「市區連推娃娃車都困難，雖然小孩都不坐娃娃車了，但還是很高興有這個政策。」