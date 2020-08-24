苗栗縣抽驗13處淨水場 自來水質安全無虞

隨著科技日新月異，交通工具的選擇越來越多元，不過不管使用何種交通工具，在不同的縣市使用就會有不同的感受。對此，就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文表示，自己一家四口都住在新竹，由於老婆不會騎機車，加上兩個孩子越來越大，所以有買車的打算，但他綜合評估下來卻認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問廣大網友「新竹市的交通是不是就是爛？」

2020-08-24 18:58