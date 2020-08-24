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苗栗縣抽驗13處淨水場 自來水質安全無虞

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣政府環保局今天公布縣內13座淨水場自來水質抽驗結果，全數符合飲用水水質標準，儘管如此，仍建議民眾針對住家蓄水池、水塔每半年至少清洗1次，避免水質遭受污染。

苗栗縣政府環保局水質保護科指出，為確保民眾飲用水安全，每月針對轄內自來水事業供應民眾飲用之自來水水質進行抽驗，抽驗對象包括明德、東興、南庄、卓蘭、大湖、三義、中興、水美、草寮、八股、裕隆、第三水源、第四水源等13處淨水場。

環保局表示，7月總計抽驗50件自來水水質，每件含11項水質檢驗項目，檢驗全數符合飲用水水質標準。

除自來水外，環保局針對民眾經常取用的山泉水取水處，每年安排3次抽驗，公布檢驗結果，提醒民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水等作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，除嚴格要求供水水質之外，民眾對住家蓄水池、水塔建議每半年定期至少清洗一次，避免自來水水質遭受污染，確保飲用水安全。

水質 抽驗 苗栗縣

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