桃園交通事故激增 交通局將分析A2地點列百大事故熱點

桃園市議會今天進行交通局與捷工局工作報告，不少市議員也紛紛點名死亡車禍數增加、機車待轉區成機車待撞區，要求交通局改善。桃園市政府交通局回應，已編預算委託廠商用大數據分析A2事故地點，將每年改善百大事故熱點。

市議員陳萬得拿出警政署今天6月交通事故統計表，指出桃園A1和A2的交通事故案件高達4045件，甚至比台北市和新北市的1768件及3674件還多，居六都第一，他直呼肇事率拿第一很光榮嗎？要求交通局想辦法降低事故率，還市民一個安全的交通環境。

市議員彭俊豪點出，桃園市今年1月至6月，光半年就發生1234起行人的A1、A2事故案件，其中389起發生地點更是在行人穿越道上或前後，造成8人死亡、497人受傷，質問交通局對上半年交通事故激增有沒有相關的改善措施。

交通局長劉慶豐表示，雖然台北和新北的人口比桃園還多，但他們的交通系統和設施都較為完善，交通狀況也沒有像桃園一樣複雜，他解釋，桃園市內物流業興盛，光工業區就有20幾個，過去的都市計畫規模又僅有縣市層級，在道路狹小、機車量不少的狀況下，交通狀況才會不盡理想。

劉慶豐說，A1事故地點通常屬突發狀況，已編列交通事故防制經費約1千萬，委託廠商用大數據分析A2事故地點，列出百大事故熱點，個別研擬最佳防制方案， 如把閃紅燈改為三色號誌燈等，明年起每年改善百大事故熱點，逐年改善。