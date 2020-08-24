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楊梅涵洞限高貨車多年來狂卡住 交通局承諾進行評估

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員涂權吉表示，楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月份就發生2次事故發生，質疑為什麼這麼多年來交通局一直視而不見？圖／市議員涂耀吉提供
市議員涂權吉表示，楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月份就發生2次事故發生，質疑為什麼這麼多年來交通局一直視而不見？圖／市議員涂耀吉提供

桃園市楊梅區楊新路與金華路口涵洞限高4.1公尺，市議員點名，多年來卡車卡在涵洞的狀況層出不窮卻又不改善，痛批這麼多年陸續辦會勘意義何在？對此交通局長劉慶豐回應，將評估可否能降挖、兩端車輛是否進入市區，再來決議如何改善。

涵洞陸續發生卡車司機未注意而卡住的狀況，市議員鄭淑方表示，該10多年前就有議員提出質疑卻至今獲改善，近年楊梅倉儲、物流業興盛，該路段交通事故相當頻繁，一旁就是小轎車跟機車，若卡車卡住倒下相當危險，圖中畫面也可發現非常險象環生。

市議員涂權吉則說，該涵洞在8月份就發生2次事故，8月初第一次事故後，相關單位針對上方台鐵橋樑做加強，豈料8月下旬又發生第二次事故，質疑為什麼這麼多年來交通局一直視而不見？

交通局長劉慶豐回應，在手機地圖中涵洞並不會顯示限高幾公尺，許多人會不以為意進入，才會發生卡住的狀況，由於過去皆以個案來檢視該涵洞的事故狀況，將會請相關單位一同勘察評估，盡快改善。

劉慶豐解釋，由於涵洞上方為台鐵軌道行經路線無法移除，以土木工程技術面來看，若管線等因素符合條件，可以考慮做降挖，另外還得考慮兩端路線是否進入市區，若該路線進入市區，易增加大卡車轉彎視線死角等危險因素，以交通安全為優先考量，可能會採取禁止卡車進入。

市議員涂權吉表示，楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月份就發生2次事故發生，質疑為什麼這麼多年來交通局一直視而不見？圖／市議員涂耀吉提供
市議員涂權吉表示，楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月份就發生2次事故發生，質疑為什麼這麼多年來交通局一直視而不見？圖／市議員涂耀吉提供
楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月初發生當月第一次事故後，相關單位有針對上方台鐵橋樑做加強，豈料8月下旬又發生第二次事故。圖／市議員涂耀吉提供
楊梅區楊新路與金華路口涵洞，8月初發生當月第一次事故後，相關單位有針對上方台鐵橋樑做加強，豈料8月下旬又發生第二次事故。圖／市議員涂耀吉提供

事故 台鐵

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