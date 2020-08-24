黃偉哲未戴口罩挨罰 鄭文燦：還是要高標防疫

台南市長黃偉哲因室內未戴口罩遭罰新台幣3000元；桃園市長鄭文燦表示，市長在演講或拍照的時候可能會把口罩拿下來，但密閉空間還是要戴口罩、高標準防疫，「這些都會考慮到」。

台南市長黃偉哲23日出席資深志工表揚活動時，遭質疑上台頒獎時未戴口罩，違反台南市17日起執行的室內戴口罩規定，市府衛生局開罰3000元，黃偉哲已繳交罰款。

桃園市長鄭文燦今天下午參訪財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家，事後接受媒體訪問，市長行程常常因為配合拍照拿下口罩，對黃偉哲遭開罰，會不會覺得有點委屈。

鄭文燦表示，原則上市長在演講或拍照的時候可能會把口罩拿下來，不過在密閉空間或人潮聚集的地方還是要戴口罩，「基本上我們都會考慮到這些」，尤其因為國外疫情再起，還是要高標準防疫，也是希望說能夠多做宣導。

媒體詢問，網友認為，當時現場跟黃偉哲合照的有很多人，但台南市政府只罰市長，批市府是作秀。

鄭文燦表示，重點是要大家都遵守這個規範，防疫才會有效果，8大場所還有人潮擁擠的地方還是會去稽查，是希望透過示範、稽查能夠達成效果。

媒體詢問，針對進入8類場所不戴口罩，桃園市今天起開罰，鄭文燦會不會擔心以後出席活動沒戴口罩被罰。

鄭文燦表示，還是要看場合，如果說有些戶外空曠空間是沒關係，室內密閉空間還是要戴口罩。