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竹市推步行城市有成 林智堅臉書感謝民眾支持

中央社 / 新竹市24日電

新竹市政府今年推動騎樓順平計畫，逐漸完成「步行城市」目標，新竹市長林智堅為此在臉書發表長文細數20年政治工作點滴，並感謝支持市政建設的所有人。

林智堅昨天晚間在個人臉書發文表示，從事公共事務工作，今年正好邁入20年，其中9年時間擔任助理和幕僚工作，後來選上新竹市議員，希望透過議員的工作改變家鄉新竹市。

林智堅說，2014年發生「318太陽花學運」，撼動台灣的政權，吸引無數充滿才氣的年輕人開始關心自己的國家，這讓他很興奮，也讓自己覺得過去做得太少，應該可以做更多。

林智堅表示，2014年他做了人生非常重要的決定，參選新竹市長，100天的競選從無到有，真的得到新竹市民支持，但後續接踵而來的壓力，直到今天沒有停下來過。

他說，剛當市長時，經常為了騎樓的佔用問題苦惱，行人必須走到馬路上，甚至有人因此受傷、市民朋友失去生命，他總試圖說服幕僚一起推動騎樓整平，但有太多的阻力與困難。

林智堅說，既然當時沒有辦法解決騎樓被佔用的問題，那就打造更多優質的人行步道、推動步行城市，認為「當他們習慣了、也願意走了，下一步要讓更多騎樓可以順平。」

林智堅表示，經過幾年努力，步行城市的計畫逐一落實，包括通學步道、隆恩圳、新竹綠園道，順利在今年啟動騎樓順平計畫，透過宣導、說明，希望降低阻力，將部份騎樓還給行人。

林智堅說，步行城市計畫已推動多年，如今已有小小成果，而騎樓順平也是新竹市民的共同期待，絕對是城市長遠發展的重要工作和里程碑，盼更多人支持市府的步行城市與騎樓順平計畫，因為「下了車，我們都是走路的人」。

新竹 林智堅

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