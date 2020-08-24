他問新竹市交通是不是就是爛？ 網打臉：跟台北比好太多

隨著時代演進，交通工具的選擇越來越多元，不過不管使用何種交通工具，在不同的縣市使用就會有不同的感受。就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文表示，自己一家四口都住在新竹，由於老婆不會騎機車，加上兩個孩子越來越大，所以有買車的打算，但他綜合評估下來卻認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問廣大網友「新竹市的交通是不是就是爛？」

原PO在文中提到，他最近有考慮買車，但是他發現在新竹市開車要不是常塞車，就是假日去哪裡都找不到停車位，而且市區的馬路又小條、違停很多非常難開，所以他覺得在新竹市開車根本是「自找罪受」。

原PO又想若不考慮開車，新竹有些地方真的很遠，例如平常常去的大潤發、愛買、好市多、南寮、青青草原和竹北高鐵等，這些地方也不是一家人機車四貼就能到的地方，加上市區內也沒有捷運、輕軌等大眾交通系統，就只能坐公車和Ubike。

綜合上述新竹市的交通缺點，原PO認為相較於其他縣市，例如竹北、青埔不僅路大條、好停車，還可以開車開到爽，或者是大眾交通系統發達，有捷運、輕軌，就像是台北、台中和高雄，但在新竹總不能一輩子都叫計程車，最後他就無奈的問道「各位買房在新竹市的網友們覺得如何呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應，「跟天龍國比起來，新竹好太多，去大賣場都找得到停車位」、「其實每個縣市都有這種問題，但新竹市相對能停的地方已經算多了，違停不被抓的話就更多了」、「新竹市的交通再怎麼爛，還是建議要買車，這是安全問題，至於想吃市區的東西就叫熊貓，新竹沒有車真的不行，又是科技重鎮，而且竹科更塞」、「全世界都一樣好嗎，只要是重要城市市區」、「新竹市的塞車跟台中比起來根本不叫塞車，甚至尖峰時段的竹北還比新竹塞」、「肯花錢肯走一小段，應該都還是找的到停車位，台灣人缺點之一就是懶，離目的超過200公尺就嫌遠，新竹的停車位已經算好找了」。