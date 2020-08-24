快訊

彰化萬人血清檢測被抹紅？衛生局這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問新竹市交通是不是就是爛？ 網打臉：跟台北比好太多

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，自己綜合評估認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問網友「新竹市的交通是不是就是爛？」示意圖。 記者黃瑞典／攝影
一名網友PO文表示，自己綜合評估認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問網友「新竹市的交通是不是就是爛？」示意圖。 記者黃瑞典／攝影

隨著時代演進，交通工具的選擇越來越多元，不過不管使用何種交通工具，在不同的縣市使用就會有不同的感受。就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文表示，自己一家四口都住在新竹，由於老婆不會騎機車，加上兩個孩子越來越大，所以有買車的打算，但他綜合評估下來卻認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問廣大網友「新竹市的交通是不是就是爛？」

原PO在文中提到，他最近有考慮買車，但是他發現在新竹市開車要不是常塞車，就是假日去哪裡都找不到停車位，而且市區的馬路又小條、違停很多非常難開，所以他覺得在新竹市開車根本是「自找罪受」。

原PO又想若不考慮開車，新竹有些地方真的很遠，例如平常常去的大潤發、愛買、好市多、南寮、青青草原和竹北高鐵等，這些地方也不是一家人機車四貼就能到的地方，加上市區內也沒有捷運、輕軌等大眾交通系統，就只能坐公車和Ubike。

綜合上述新竹市的交通缺點，原PO認為相較於其他縣市，例如竹北、青埔不僅路大條、好停車，還可以開車開到爽，或者是大眾交通系統發達，有捷運、輕軌，就像是台北、台中和高雄，但在新竹總不能一輩子都叫計程車，最後他就無奈的問道「各位買房在新竹市的網友們覺得如何呢？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言回應，「跟天龍國比起來，新竹好太多，去大賣場都找得到停車位」、「其實每個縣市都有這種問題，但新竹市相對能停的地方已經算多了，違停不被抓的話就更多了」、「新竹市的交通再怎麼爛，還是建議要買車，這是安全問題，至於想吃市區的東西就叫熊貓，新竹沒有車真的不行，又是科技重鎮，而且竹科更塞」、「全世界都一樣好嗎，只要是重要城市市區」、「新竹市的塞車跟台中比起來根本不叫塞車，甚至尖峰時段的竹北還比新竹塞」、「肯花錢肯走一小段，應該都還是找的到停車位，台灣人缺點之一就是懶，離目的超過200公尺就嫌遠，新竹的停車位已經算好找了」。

新竹 捷運 違停

延伸閱讀

淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

海中浮潛不幸被小魚刺傷身亡 法醫警告：划水會不小心踩到

高雄買自助餐夾4菜1肉 結帳老闆開價140元他傻眼

正妹韓粉貼高鐵照「回高雄監督陳其邁」她酸：暖男形象是假的

相關新聞

熔噴不織布大廠兆羿科技整合生產鍊 推口罩微型一貫廠

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區參訪兆羿科技公司，表示桃園不但位於防疫第一線，也是防疫產業的重鎮，尤其目前防疫工作仍在進...

他問新竹市交通是不是就是爛？ 網打臉：跟台北比好太多

隨著科技日新月異，交通工具的選擇越來越多元，不過不管使用何種交通工具，在不同的縣市使用就會有不同的感受。對此，就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文表示，自己一家四口都住在新竹，由於老婆不會騎機車，加上兩個孩子越來越大，所以有買車的打算，但他綜合評估下來卻認為新竹市在交通各方面都「很尷尬」，於是就好奇詢問廣大網友「新竹市的交通是不是就是爛？」

力推騎樓順平 林智堅：下了車，我們都是走路的人

為推動「騎樓順平計畫」，新竹市府清除市區騎樓違建，希望能解決人車爭道問題，雖獲得網友讚賞，卻也碰上阻力，被質疑「為燈會拆...

桃園交通事故激增 交通局將分析A2地點列百大事故熱點

桃園市議會今天進行交通局與捷工局工作報告，不少市議員也紛紛點名死亡車禍數增加、機車待轉區成機車待撞區，要求交通局改善。桃...

楊梅涵洞限高貨車多年來狂卡住 交通局承諾進行評估

桃園市楊梅區楊新路與金華路口涵洞限高4.1公尺，市議員點名，多年來卡車卡在涵洞的狀況層出不窮卻又不改善，痛批這麼多年陸續...

影／苗栗Q萌交通小尖兵煞不住 寓教於樂扎根觀念

苗栗縣警察局「Q萌交通小尖兵過五關體驗營」今天登場，讓幼童騎乘電動玩具警用機車，體驗Q版模擬考照，過程中機車經常煞不住，...

三義垃圾車遭退運來回百公里 只因夾雜資收物

苗栗縣三義鄉一輛垃圾清運車載運廢棄物送燒，遭稽查夾雜資源回收物20件以上，整車退運來回近百公里，鄉長呂明忠特別呼籲鄉親配...

昔十大槍擊要犯任議會警政召委惹議 明天將調換審查會

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，由於他昔日曾有十大槍擊要犯名號，現卻擔任議會警政衛生審查會召集人...

新竹市國際風箏節周末登場 16米飛龍、夜光風箏綻放

2020新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場，將邀請15支隊伍、百位風箏好手齊聚，除有英、美、德、法、澳、台六國風箏...

體驗客家義民文化 挑擔奉飯儀式29日北埔登場

全國義民祭由15大聯庄輪流舉辦，今年由新竹縣的大隘祭典區輪值，榮譽總爐主新竹縣長楊文科、總爐主姜心源、大隘三鄉鄉長8日一...

八德三元宮前改單行道 已取締80件最高開罰1800元

桃園市八德區三元宮前，長興路與中山路口往八德方向，因道路狹小常發生車禍，經當地里長和議員與交通局辦理會勘後，決議從8月1...

機車「肉包鐵」 防禦駕駛別輕忽

機車「肉包鐵」，對騎乘人員保護力較低，苗栗縣警局交通隊統計，今年1到7月機車事故發生1847件，造成18人死亡，因此騎乘...

熱門新聞

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

環狀線最後一塊拼圖 北市明起舉辦東環段公聽會

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法

三義垃圾車遭退運來回百公里 只因夾雜資收物

新北富基漁港碼頭化身伸展台 伊林模特兒月底走秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。