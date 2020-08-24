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昔十大槍擊要犯任議會警政召委惹議 明天將調換審查會
桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，由於他昔日曾有十大槍擊要犯名號，現卻擔任議會警政衛生審查會召集人引起爭議。桃園市議會指出，只要雙方議員同意，作業程序最快1天就能完成。
由於過去十大槍擊要犯身份再受關注，段樹文遞補時曾表示，知道要擔任警政衛生審查會召集人，有反映「是否可以調換？」如今再度引起爭議。
「大家都用放大鏡在看他！」無黨籍總召李家興表示，輿論給段太大的壓力，既然他身為總召就有義務要保護段，兩人將對調審查會，由他擔任警政、衛生審查會召集人，段則改為建設審查會召集人，明天就會調換完成，以後段若輪到警政將會跳過。
桃園市議會有6大審查會，分別為民政、財政、建設、教育、警政衛生與工務，在第1屆市議會時，先以抽籤決定議員擔任的審查會職務，每個審查會有10名議員，其中3人擔任召集人，避免長久把持，每年都會輪替，召集人也會輪流換人。
對此議會表示，尚未接獲消息，但只要雙方議員同意，將交由議事組處理文書作業並發函副本給市府，最快1天就能完成，而小組審查最快也要10月23日第12次臨時會才會舉行。
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