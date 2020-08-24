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三義垃圾車遭退運來回百公里 只因夾雜資收物
苗栗縣三義鄉一輛垃圾清運車載運廢棄物送燒，遭稽查夾雜資源回收物20件以上，整車退運來回近百公里，鄉長呂明忠特別呼籲鄉親配合做好垃圾分類，3個月內如果再被查獲不合格，路線將面臨停止進垃圾焚化廠15天到30天，影響相當重大。
苗栗縣BOT垃圾焚化廠廢棄物進出廠管理要點規定，進廠廢棄物夾帶資源回收物10件以上，垃圾車部分退運，20件以上全車退運，縣府環保局統計今年到8月14日，18鄉鎮市公所垃圾車，進廠1萬5837車次，目視及落地檢查3439車次，部分退運47車次，全車退運16車次，不合格率1.83%。
環保局指出，3個月內含部分及全車退運2次，公所必須提具改善說明，共有12件，3個內如果全車退運2次，處分禁止進廠15天到30天，今年至目前還沒有案例，去年則有4個公所、5條路線垃圾車遭處分禁止進廠。
三義全鄉規畫4條垃圾清運路線，其中1條路線遭查獲廢棄物夾雜20件以上資收物，最近全車遭退運，垃圾車徒勞往返近百公里，呂明忠說，3個月內如果再被查獲，路線垃圾車將禁止進廠，勢必造成調度困難，公所將會加強破袋稽查，要求落實垃圾分類。
環保局指出，退運垃圾車以夾雜寶特瓶、飲料罐、塑膠容器類等資收物居多，資收物就要回歸資收物再利用，減少垃圾及送燒重量，資少可以成多，此外，呼籲垃圾分類從源頭做起，也可減輕清潔隊員工作負擔，另，環保局8月26日在焚化廠舉辦環境教育活動，歡迎民眾上https://reurl.cc/Z7nn4M網頁報名，40人額滿為止。
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