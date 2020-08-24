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新竹市國際風箏節周末登場 16米飛龍、夜光風箏綻放
2020新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場，將邀請15支隊伍、百位風箏好手齊聚，除有英、美、德、法、澳、台六國風箏地景藝術，還有大型巨獸、卡通造型風箏、特技風箏空中劇場秀，病搭配夕情人節以夜光風箏展現出浪漫的銀河瀑布，市府今辦記者會，由市長林智堅與風箏達人一起施放大型口罩風箏與防疫英雄造型風箏，向防疫台灣國家隊致敬。
林智堅說，國際風箏賽場位於新竹漁港，是全台最大風箏賽場，全世界熱愛風箏運動的好手每年都會到此交流相聚，今年竹市國際風箏節是第4度舉辦，誠摯邀請爸媽帶孩子周末一起來同樂。
產發處長張力可說，國際風箏節活動時間為29日下午3點至8點、30日下午3點到6點。國際地景藝術風箏展將有美國斯科特·漢普頓設計可愛鮮豔的貓和小怪物系列、德國沃爾夫岡·格里姆瑟爾設計旋轉光影變幻的彩虹球、澳大利亞羅伯特·布拉辛頓的幾何動力風箏、英國卡爾隆巴頓的鴿子、法國吉恩保羅的花瓣與台灣黃景楨的蜻蜓風箏。
張力可指出，活動中也安排環保劇、親子互動劇和樂團演奏及多項好康活動，防疫人員憑證或一般民眾持5張廢光碟或5顆廢電池，可兌換2020年新竹市國際風箏節紀念風箏，每天限量700份；另外還有寶特瓶創作的環保風車地景與風車DIY。
產發處指出，活動期間每天下午2點起在新竹客運總站與活動會場都設有免費接駁車，敬請民眾多加利用。另外，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加大型群聚活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離，請民眾配合，共同防疫。詳細活動資訊，請至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/。
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