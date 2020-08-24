體驗客家義民文化 挑擔奉飯儀式29日北埔登場

全國義民祭由15大聯庄輪流舉辦，今年由新竹縣的大隘祭典區輪值，榮譽總爐主新竹縣長楊文科、總爐主姜心源、大隘三鄉鄉長8日一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮，展開為期1個月奉飯儀式，為9月7日的全國義民祭正式揭開序幕，文化局8月29日也將在北埔舉辦挑擔奉飯儀式，歡迎民眾前來體驗客家義民文化。

楊文科表示，義民祭祭典是延續客家「義民精神」與傳承「傳統祭典」的民間活動，今年輪值的大隘區範圍包含北埔、峨眉、寶山三鄉及竹市鄰近寶山部分村里，自1877年開始輪值，今年是第11次、也是暌違15年再次輪值，感謝客委會補助辦理，除了延續傳統祭典科儀，並著重祭典區內教育扎根與客家文化的推廣。

文化局長田昭容表示，29日文化局舉辦的「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」將在北埔慈天宮登場，展現義民祭「慈悲普施」精神的「奉飯」，希望藉由完整的挑擔奉飯儀式，緬懷當年客家先民挑擔奉飯對義民爺感恩與懷念。

當天上午10點開始，由在地獅隊鼓陣及新竹縣客家舞蹈團所編排的「旗振風揚義民爺」揭開序幕，重現當年義民軍保鄉衛土，接著由鄉親將供奉的飯菜陸續挑進慈天宮給義民爺享用；另過香爐的限量義民爺平安符則在奉飯結束後，由楊文科在現場發送給鄉親。