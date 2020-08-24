聽新聞
test
0:00 / 0:00
體驗客家義民文化 挑擔奉飯儀式29日北埔登場
全國義民祭由15大聯庄輪流舉辦，今年由新竹縣的大隘祭典區輪值，榮譽總爐主新竹縣長楊文科、總爐主姜心源、大隘三鄉鄉長8日一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮，展開為期1個月奉飯儀式，為9月7日的全國義民祭正式揭開序幕，文化局8月29日也將在北埔舉辦挑擔奉飯儀式，歡迎民眾前來體驗客家義民文化。
楊文科表示，義民祭祭典是延續客家「義民精神」與傳承「傳統祭典」的民間活動，今年輪值的大隘區範圍包含北埔、峨眉、寶山三鄉及竹市鄰近寶山部分村里，自1877年開始輪值，今年是第11次、也是暌違15年再次輪值，感謝客委會補助辦理，除了延續傳統祭典科儀，並著重祭典區內教育扎根與客家文化的推廣。
文化局長田昭容表示，29日文化局舉辦的「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」將在北埔慈天宮登場，展現義民祭「慈悲普施」精神的「奉飯」，希望藉由完整的挑擔奉飯儀式，緬懷當年客家先民挑擔奉飯對義民爺感恩與懷念。
當天上午10點開始，由在地獅隊鼓陣及新竹縣客家舞蹈團所編排的「旗振風揚義民爺」揭開序幕，重現當年義民軍保鄉衛土，接著由鄉親將供奉的飯菜陸續挑進慈天宮給義民爺享用；另過香爐的限量義民爺平安符則在奉飯結束後，由楊文科在現場發送給鄉親。
文化局今年規畫5大主題義民祭系列活動，包括「該兜年，亻恩个義民節老照片徵集活動」、「文科客語教室」、「義民祭專題節目」、「義民爺禮讚-挑擔奉飯慶典」以及「義民心鄉土情–義民影像回顧展」，在新埔褒忠義民廟、北埔鄧南光影像館，自9月5日至11月1日展出，活動詳情可上「竹縣go藝思」或「新竹縣ing」粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言