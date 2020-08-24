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家具行電費帳單近10萬 業者看到頭皮發麻

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣頭份市一間家具行，剛開張不到2個月，接到電費帳單高達新台幣9萬6159元，業者不敢置信表示，看到就「頭皮發麻」，台電人員今天前往實地檢測，發現店內冷氣是高額電費的主因。

名床家具行業者謝東遠拿出台灣電力公司帳單表示，6月16日至8月13日，短短59天，用電度數高達1萬6229度，電費將近10萬元，幾乎是房租的3倍左右，實在令人無法接受。

謝東遠指出，一樓店面的家具行約60坪，6月整修、7月開幕，為了節省電費，還把所有的電燈、招牌等照明設備，全部換成LED燈，只有中央空調，沿用之前承租戶所留下來的冷氣，比照去年同期電費只要5萬多元，無法理解為何今年加裝省電設施，電費反而增加1倍。

台電苗栗區營業處竹南服務所所長周得峰指出，經過實地檢測店內每一條迴路電壓發現，當冷氣開啟時，電流立刻飆高7倍，1小時就要耗掉約10度電，應該是造成高額電費的主要原因。

周得峰表示，家具行使用舊式大型冷氣，無法設定溫度，可能在裝潢和新開幕期間，人潮進出頻繁，冷氣運轉過程中較為耗電，建議業者更換變頻冷氣，並將溫度設定在攝氏26至28度，配合電風扇使用，電費應可大為降低。

台電 省電

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