臉書宣布退出時力 曾玟學：對組織文化失望

中央社 / 苗栗縣23日電

時代力量今天在網路上被爆出黨內選舉疑有黑箱內定，苗栗縣議員曾玟學晚間在個人臉書貼文表示，他無法在這樣的組織文化繼續下去，宣布即日起退出時代力量。

時代力量將於25日進行網路投票3天，改選決策委員，但臉書名稱為「莫羽靜與她的墨水故事」的網友今天在臉書發文表示，「黃國昌把持時代力量最大派系徐昌敏派，長期黨內選舉搞黑箱內定，歷屆黨主席也都只是魁儡」，並公布一份錄音檔。

錄音檔內容為前時代力量立委黃國昌的談話，內容提到「曾玟學認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的，我的配票單下去的時候，有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數」、「曾玟學沒我支持，選得上決策委員嗎」？

曾玟學晚間在臉書發文表示，聽到錄音檔，除了錯愕，更多的是失望，他已沒辦法在這種組織文化中繼續下去，宣布「即日起退出我曾全心全意參與的政黨時代力量」。

曾玟學表示，一直都知道、也感受到黃國昌對這個政黨的影響力與控制力，時力的從政者很少有人敢違逆其意見，任何重大決定也須和其商討，「在這種文化的團體中，表達不同意見，是不被鼓勵的」。

曾玟學表示，不知道時力是否有一天能走出這樣的組織文化，成為一個真正帶給年輕人希望的政黨，他會在苗栗縣以無黨籍議員的身分繼續努力。

時代力量 曾玟學 黃國昌

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