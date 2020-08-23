徐耀昌難得浪漫 刷卡送蔡麗卿珍珠戒指情人節禮物
免稅商品昇恆昌公司「快閃特賣會」今天在苗栗縣頭份市尚順廣場君樂飯店4樓月宜廳，縣長徐耀昌、太太蔡麗卿捧場，為特賣會開張，買了珍珠戒指，當成七夕情人節禮物，徐耀昌難得浪漫，蔡麗卿笑不攏嘴，開心又甜蜜。
昇恆昌「快閃特賣會」今天首場，晚上6點到9點，8月24日至8月30日中午12點到晚上9點開放，入場量測額溫、酒精消毒，並配戴口罩，現場僅提供信用卡付款，今天下午5點不到，特賣會入口已大排長龍等候進場，部分民眾表示疫情期間出國不易，專程而來享受偽出國，購買免稅商品的氛圍。
尚順集團總裁、縣議會前議長陳明朝、縣議員廖秀紅夫婦，縣議員鄭聚然、張淑芬等人今天都到場，蔡麗卿透露徐耀昌個性較務實，總覺得珠寶是身外之物，因此她趁著一起參加特賣會的好機會，挑了2萬多元珍珠戒指，還打7折，徐耀昌用信用卡，當情人節禮物。
徐耀昌感謝昇恆昌支持苗栗縣在地產業創新研發產品，當場建議昇恆昌副總經理潘翠宜希望未來另在苗南，甚或海線地區也開辦特賣會，回饋更多鄉親，讓更多民眾可以就近選購免稅商品，潘翠宜回應表示，初步已規畫在苗南地區再辦一場特賣會，目前正積極尋覓適合的地點當中。
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