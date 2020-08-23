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桃園迅雷救援協會成軍13年 受贈救災器材提升戰力

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市迅雷救援協會理事長葉順英（右）表示，各界善心人士今天捐贈多項救援器材，盼透過科技輔助能提升，能提升救災戰力。記者陳夢茹／攝影
桃園市迅雷救援協會理事長葉順英（右）表示，各界善心人士今天捐贈多項救援器材，盼透過科技輔助能提升，能提升救災戰力。記者陳夢茹／攝影

桃園市迅雷救援協會成軍13年，培養出許多專業救災及救護人才，在大大小小的救災現場都能看到他們的蹤影，今天舉行第四屆理事長及理監事就職典禮，受贈不少救助器材可望提升救災戰力。

財團法人台灣獅子會基金會、國際獅子會300G2區、企業團體及等18名地方善心人士，今天捐贈多項救助器材包括照明車、指揮子車、多旋翼搜救無人機及救護裝備，總價值約400多萬元給桃園市迅雷救援協會。

桃園市迅雷救援協會理事長葉順英表示，協會成員來自各行各業，就像超商一樣全年無休的紮實訓練，24小時待命配合政府的需要，完成一次次危險任務，相當辛苦，此外，他們也不斷推廣社區訓練，為了防範於未然，將可能的災害杜絶於發生之前。

雖然每個人都能參加桃園市迅雷救援協會，不過桃園市迅雷救援協會長吳裕松指出，協會的訓練、考照樣樣不能馬虎，加入後要接受各項水域、山域等特殊場地的訓練，協會目前包含後勤總計有100人，而能夠進入災區的救援主力約有60人，以消防局的指令為主協助救災。

桃園市迅雷救援協會除了支援桃園市轄災害搶救外，更多次跨縣市深入災區執行救援任務，如民國98年莫拉克風災、104年復興航空墜入基隆河、105年台南震災及台東尼伯特風災、107年花蓮震災等重大災害等都可以看到他們立即馳援現場救災，可說是桃園的驕傲。

桃園市迅雷救援協會成軍13年，培養出許多專業救災及救護人才，在大大小小的救災現場都能看到他們的蹤影。記者陳夢茹／攝影
桃園市迅雷救援協會成軍13年，培養出許多專業救災及救護人才，在大大小小的救災現場都能看到他們的蹤影。記者陳夢茹／攝影

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