輔信王公祖廟搬遷爭議 福海宮聲明遷埔心續香火
桃園市大園區竹圍福海宮納入航空城「蛋黃區」第3跑道，今年廟址是否搬遷？廟方與反對派均以「輔信王公（祖）旨意」引發爭議不休，廟方管委會主委廖德與市議員徐其萬、里長及律師今天中午舉辦記者會、發表聲明表示，去年10月信徒大會向「王公祖」請示當眾擲筊，以7比4筊同意搬遷，如今有少數人反對搬遷，該廟已信眾同意搬遷，將搬至埔心舊海軍基地保存文資，是否平移搬遷或拆重組方式則未定。
桃園航空城計畫定案，竹圍里整條街廊納入「蛋黃區」第3跑道範圍，全部搬遷，孤懸竹圍街的福海宮，因列市府文化局無形資產，納入宗教區保留，形同「孤島」，過去廟方以乩童輦轎王公降旨「不遷」，去年廟方新管委會全體委員10月6日信徒大會，公開請示輔信王公神前擲筊，搬遷與否各擲10筊，最後以7筊贊成搬遷、4筊反對搬遷，廟方因此決定遷廟方向。
該廟前主委楊德賜、前執秘陳建松及現任管理委員蔡宗烈等人持反對意見，陳建松表示，廟方以原廟不走，未來隨航空城興建填土，該廟宗教區將成低窪地，進出10公尺3、400公尺聯絡道會以隧道興建，「這一切都是謊言」，有人故意放出錯誤訊息引發恐慌，並策畫去年信徒大會重新擲筊請示戲碼，「表面上神明順著民意同意搬遷，其實就是要戳破這些謊言」。
廖德發、徐其萬及竹圍、海口、沙崙里長及全體理監事、律師謝秉鈞等人參與記者會見證聲明，廖德發表示，當初不搬遷是因該廟保留前51 公尺、左右30公尺、後19公尺，後因規畫現場變小，將來「飛輦轎、過金火」場地不夠，才向王公祖擲筊請示並獲同意搬遷，有人私下反對，廟方為此澄清說明。
福海宮特助楊添丁表示，航空城為國家重大建設，當初該廟王公祖不遷的廟址四周保留區域，也拜託市長幫忙，如今航空城規畫空間不夠，無納上萬人進香，未來跑道7公尺，讓廟址變低漥及隧道出入不便，希望搬遷延續香火，該廟歷史文資將請專家學者提計畫請政府配合保留文資。
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