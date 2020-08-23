石斑鮮魚加環保商品4千賣500 鄭文燦叫賣哥首拍嗨翻

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園區竹圍漁港，主持今年綠色消費樂購季拍賣及航空噪音防制宣導，他與魚市「叫賣哥吳彥姐」同場拍賣鮮魚、綠色用品不斷加碼，嗨翻全場，鄭文燦說，今年綠色消費樂購將在竹圍、永安漁港及商圈、廟埕擴大辦，100元特賣、買1送1活動，竹圍漁港更結合送魚貨拍賣，推廣環保綠色、循環商品。

今年消費樂購季拍賣活動從竹圍漁港起跑，為增加拍賣綠色消費商品拍賣熱絡，市府環保局供有節能、省水、環保標章產品場百元特賣，鄭文燦在魚市場「叫賣哥吳祖彥」熟練叫賣魚貨聲音下，不斷加碼贈送，引起歡樂連連，總共3、4000元價值的魚貨和回收衛生紙綠色標章商品賣500元，吸引爭相舉手 搶購，現場十分熱絡。

鄭文燦表示，今年起竹圍漁港舉辦綠色消費商品特賣，大園區今年舉辦3場次綠色消費購特賣，竹圍漁港結合魚貨拍賣，100元環保標章商品特賣，本月29、30日將分別大園區老人活動中心、軍史公園再辦2場次樂購綠色標章商品，推廣綠色消費觀念，用行動愛地球。