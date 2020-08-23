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立委批新竹市府為燈會明日將強拆合法住宅 籲緩拆

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／陳椒樺辦公室提供
圖／陳椒樺辦公室提供

2021台灣燈會預計於新竹市舊城區舉辦，新竹市府為美化空間，提出舊城區騎樓順平計畫，卻遭質疑逕自將信義街6戶合法民宅認定為違建，最快明天就要拆除，甚至威脅住戶「不拆就全部送危樓鑑定，到時候拆整棟」。新竹市議員廖子齊今偕時代力量立委陳椒樺舉行記者會，呼籲新竹市長林智堅暫緩強拆。

時代力量新竹市議員廖子齊今偕陳椒樺、政大地政學系教授徐世榮，以及受市府逼拆住戶，緊急舉行「強拆的燈會不美麗 請林智堅市長停止逼拆民宅」記者會。

記者會中指出，台灣燈會明年預計將於新竹市舊城區舉辦，新竹市府為迎接燈會期間大量觀光客，力求市容景觀美化，以及步行空間改善，並提出大規模的舊城區「騎樓順平計畫」，以專案要求市區部份道路沿線住宅清理出依法必須留設的騎樓空間，包括機車違停、攤販佔用、雜物堆置或民眾自行封閉騎樓等，都被要求限期改善。

廖子齊指出，信義街6戶房屋都建於日治時代，新竹市府無視私有合法建物早於都市計畫公布前，及騎樓退縮相關規定實施前已存在的事實，拿新法去認定老舊建築為違建，限期拆除部份建物退縮騎樓，且不顧拆除後是否影響建物結構安危，甚至無視住戶仍在訴願期間，立刻就要在明日強拆民宅。

廖子齊進一步質疑，市府在作出違建認定的行政程序上也有瑕疵，市府第一次發出違建認定的行政處分上，竟有5戶的違建認定面積有誤，之後陸續發出更正面積數字的公文，並撤銷原處分。面積數字更正的公文應屬一新的行政處分，根據該處分，各住戶都還在30天訴願期間內，市府應尊重各住戶表達對行政處分異議的權利，周一就強拆根本是無視民眾訴願權利。

遭逼拆住戶代表陳先生表示，與市府溝通過程中，感受為達目的不擇手段的惡意，經歷5次與市府使用管理科溝通，完全沒有會議記錄，且說法一變再變，一下說如果住戶能找到民國45年都市計畫實施前，房屋就存在的照片即可免拆，大家辛苦找到照片後又被挑剔照片不能判斷有沒有騎樓；第一次違建認定通知單上面積算錯，更正的公文卻沒告知訴願的時間應該隨新處分延長。

陳先生說，有官員說「不自己拆然就全部送危樓鑑定，到時候以結構不安全拆整棟」來嚇住戶。官員甚至多次對完全合法的信義街88號住戶表示，會找到事證拆他的房子，或是寄送騎樓租稅減免的通知單誘騙他辦理以製造騎樓存在的假象。

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