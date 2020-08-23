解決人車爭道 竹市推都城隍廟廣場假日行人徒步區

新竹都城隍廟周邊匯集小吃，是竹市熱門景點，為解決人車爭道問題，市府即日起試行「都城隍廟廣場假日行人徒步區」，擴大行人徒步區試行範圍，將北門街、東門街臨廣場路段改為行人徒步區，北門街自中山路至東門街口、東門街自中山路至中央路口禁止車輛進入。

市長林智堅說，都城隍廟周邊例假日觀光人潮極熱絡，他訪視了解民眾使用情形，經跨局處討論，決議擴大辦理徒步區，將北門街自中山路至東門街口從原來部分路段為徒步區，改為全路段皆為行人徒步區；東門街自中山路至中央路口之間也延長行人徒步路段，臨中央路側則視情況彈性調度為機車停放區。

林智堅指出，擴大徒步區後，該處可容納更多觀光人潮，民眾也享有更完整步行空間，可放心帶孩童來都城隍廟參拜、逛廟口找小吃，觀光品質將大幅提升，未來行人徒步區將不定期有藝文團體進駐表演，讓民眾遊廟口，還能看表演，增添熱鬧。

市府指出，都城隍廟廣場假日行人徒步區實施時間為每周六、周日上午10時至晚間8時，禁止車輛進出，警方將進行管制並持續宣導，提醒用路人於假日管制時段提早改道，並視情況開放部分區域供機車停放。平日部分，北門街自中山路至東門街口會開放汽車機車通行，都城隍廟與廣場間的東門街則管制車流，僅開放晚間10時至隔日上午10時供上下貨使用。