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不戴口罩趴趴走 8大場所務必戴罩宣示大於實質

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場尖峰時段人潮洶湧，戴口罩民眾不多。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場尖峰時段人潮洶湧，戴口罩民眾不多。記者范榮達／攝影

新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心8月5日宣布8大場所務必配戴口罩，宣導期1周，但半個月過去了，苗栗市南苗市場等傳統市場，及KTV等場所，沒戴口罩的民眾仍然趴趴走，防疫要求戴口罩，宣示作用大於實質效果。

8大場所包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教場所，中央疫情指揮中心5日宣布務必配戴口罩，苗栗縣政府配合中央，加強相關宣導，縣長徐耀昌並在臉書呼籲「口罩戴好，防疫不鬆懈」。

苗栗醫療院所、大眾運輸場站或無法保持社交距離的車廂，及一些大型活動等，絕大多數都能配合戴口罩，例如近來縣府辦理後龍鎮衛生所完工啟用、公教福利中心整建勞工團體聯合辦公廳舍工程動工，及台灣電力公司通霄發電廠「小小記者營」等。

不過，苗栗市最大的南苗市場，尖峰時段人潮眾多，但戴口罩民眾僅三、四成，甚至有些攤商也沒戴口罩，KTV等娛樂場所更是零星戴口罩，部分民眾認為疫情最嚴峻時期已經過了，且市場、KTV等場所沒有管制，也未見稽查行動，懷疑戴口罩的強制性。

台灣電力公司苗栗縣通霄發電廠最近辦理「小小記者營」活動，全員戴口罩。記者范榮達／攝影
台灣電力公司苗栗縣通霄發電廠最近辦理「小小記者營」活動，全員戴口罩。記者范榮達／攝影

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