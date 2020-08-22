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苗栗縣歷史建築再添卓蘭、大湖各1處

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今年第2次有形文化資產審議委員會討論決定將林務局大湖工作站卓蘭辦公室、大湖竹篙屋吳屋伙房2處登錄為歷史建築，全縣歷建總數將增為56處，圖為2014年登錄歷建的西湖劉恩寬大伙房。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣今年第2次有形文化資產審議委員會討論決定將林務局大湖工作站卓蘭辦公室、大湖竹篙屋吳屋伙房2處登錄為歷史建築，全縣歷建總數將增為56處，圖為2014年登錄歷建的西湖劉恩寬大伙房。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗縣政府21日辦理今年第2次有形文化資產審議委員會，經委員會討論決定將「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」、「大湖竹篙屋吳屋伙房」2處登錄為歷史建築，全縣歷史建築總數將增為56處。

苗栗縣文化觀光局指出，審議通過登錄歷史建築的「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」，是日治時期卓蘭地區林墾相關辦公兼住宿建築，也是地區林業設施的重要見證，建築物空間格局為辦公室與宿舍一體，有別於一般日式宿舍型態，具稀少性；另外「大湖竹篙屋吳屋伙房」為吳氏家族拓墾大湖地區的重要見證，也是台灣客家重要音樂家吳盛智的故居，在1935年關刀山大地後重建，為傳統三合院民宅格局，融合日式、洋式構造，具有其獨特的建築技術價值。

文觀局長林彥甫表示，經這次審議，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產已達87件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築56處、文化景觀4處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，保存珍貴在地歷史與記憶，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量，保存珍貴文化資產。

歷史建築 文化資產 苗栗縣

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