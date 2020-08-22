苗栗縣歷史建築再添卓蘭、大湖各1處

苗栗縣政府21日辦理今年第2次有形文化資產審議委員會，經委員會討論決定將「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」、「大湖竹篙屋吳屋伙房」2處登錄為歷史建築，全縣歷史建築總數將增為56處。

苗栗縣文化觀光局指出，審議通過登錄歷史建築的「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」，是日治時期卓蘭地區林墾相關辦公兼住宿建築，也是地區林業設施的重要見證，建築物空間格局為辦公室與宿舍一體，有別於一般日式宿舍型態，具稀少性；另外「大湖竹篙屋吳屋伙房」為吳氏家族拓墾大湖地區的重要見證，也是台灣客家重要音樂家吳盛智的故居，在1935年關刀山大地後重建，為傳統三合院民宅格局，融合日式、洋式構造，具有其獨特的建築技術價值。

文觀局長林彥甫表示，經這次審議，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產已達87件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築56處、文化景觀4處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，保存珍貴在地歷史與記憶，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，厚植地方文化能量，保存珍貴文化資產。