桃園「唯二」學校創校以來沒操場 市府催生有譜

在學校操場盡情奔馳、揮灑汗水，是在常見不過的校園風景，但很難想像桃園龜山就有2間公立學校創校迄今沒有跑道操場，幸福國中、自強國小毗鄰山坡地，沒足夠空間興闢操場，家長、民代請命多年，市府已先啟動幸福國中校地都計變更，希望4年內完成，自強國小也有新進展，教育局最近決定協助校方整理後山，目標打造特色操場。

自強國小位於下龜山，校地面積雖有2.1公頃，但坡地面積就占了5分之4，平地僅0.4公頃勉能建置教學、行政大樓、活動中心與三角公園、直線跑道，近年再運用250萬元經費在校舍間打造穿梭式遊戲場，坦言為讓孩子活動煞費苦心，善用每一寸土地。

校內僅1處60公尺長跑道，夾在校舍與後山之間，校長洪素梅說，全校19班、450名孩子，得分散在中庭、跑道與活動中心上體育課，由於跑道空間不大，孩子下課也不會特意到此遊戲，若要辦社區大型運動會，得外借1公里外的成功工商，師生往返奔波。

自強國小長年沒有跑道操場，讓校方傷透腦筋，市議員牛煦庭最近邀教育局長林明裕到校現勘，從直線跑道往一旁看去即是大片山坡地，由於涉及水保與安全性，校方提出5項新建跑道方案原則不動擋土牆，但扣除後山之後剩餘校地有限，仍是最大瓶頸。

不過，林明裕踏查後認為後山面積廣大，現有階梯步道等設施，但坡地環境稍嫌雜亂無章，決定先從整理坡地、清除雜林做起，「後山開放之後或許能打開孩子視野」，在維持山坡原貌前提下，讓孩子親近山林、向山致敬，不妨朝山林教育場域發展。

牛煦庭也到校史室參觀創校之初的校園規畫模型，發現當年校方有意在後山打造游泳池、幼兒園與步道等設施，他認同山坡地也能有不同發展可能性，或許可打造獨樹一格的環山越野跑道，不僅增加活動空間也能鍛鍊孩子體能，反成桃園校園特色亮點。