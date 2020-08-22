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桃園「唯二」學校創校以來沒操場 市府催生有譜

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園幸福國中女籃隊近年在校內新建的風雨操場練球後，終於拚出球隊歷年最好成績。圖／幸福國中提供
桃園幸福國中女籃隊近年在校內新建的風雨操場練球後，終於拚出球隊歷年最好成績。圖／幸福國中提供

在學校操場盡情奔馳、揮灑汗水，是在常見不過的校園風景，但很難想像桃園龜山就有2間公立學校創校迄今沒有跑道操場，幸福國中、自強國小毗鄰山坡地，沒足夠空間興闢操場，家長、民代請命多年，市府已先啟動幸福國中校地都計變更，希望4年內完成，自強國小也有新進展，教育局最近決定協助校方整理後山，目標打造特色操場。

自強國小位於下龜山，校地面積雖有2.1公頃，但坡地面積就占了5分之4，平地僅0.4公頃勉能建置教學、行政大樓、活動中心與三角公園、直線跑道，近年再運用250萬元經費在校舍間打造穿梭式遊戲場，坦言為讓孩子活動煞費苦心，善用每一寸土地。

校內僅1處60公尺長跑道，夾在校舍與後山之間，校長洪素梅說，全校19班、450名孩子，得分散在中庭、跑道與活動中心上體育課，由於跑道空間不大，孩子下課也不會特意到此遊戲，若要辦社區大型運動會，得外借1公里外的成功工商，師生往返奔波。

自強國小長年沒有跑道操場，讓校方傷透腦筋，市議員牛煦庭最近邀教育局長林明裕到校現勘，從直線跑道往一旁看去即是大片山坡地，由於涉及水保與安全性，校方提出5項新建跑道方案原則不動擋土牆，但扣除後山之後剩餘校地有限，仍是最大瓶頸。

不過，林明裕踏查後認為後山面積廣大，現有階梯步道等設施，但坡地環境稍嫌雜亂無章，決定先從整理坡地、清除雜林做起，「後山開放之後或許能打開孩子視野」，在維持山坡原貌前提下，讓孩子親近山林、向山致敬，不妨朝山林教育場域發展。

牛煦庭也到校史室參觀創校之初的校園規畫模型，發現當年校方有意在後山打造游泳池、幼兒園與步道等設施，他認同山坡地也能有不同發展可能性，或許可打造獨樹一格的環山越野跑道，不僅增加活動空間也能鍛鍊孩子體能，反成桃園校園特色亮點。

離自強國小不遠的幸福國中也是桃園罕有的無操場學校，市府教育局2017年斥資千萬元替學校打造風雨教室，市府已啟動校地擴大都市計畫變更作業，將校園後方保護區變更為文中用地，最新進度來到草案公開展覽前座談會，市府目標4年內完成興建。

桃園自強國小足球隊平時多在校內活動中心練球。圖／自強國小提供
桃園自強國小足球隊平時多在校內活動中心練球。圖／自強國小提供
桃園幸福國中沒有操場，市府將運用後方私人與公有土地進行都市計畫變更，替學校打造操場與社區型停車場。記者張裕珍／翻攝
桃園幸福國中沒有操場，市府將運用後方私人與公有土地進行都市計畫變更，替學校打造操場與社區型停車場。記者張裕珍／翻攝
桃園自強國小沒有操場，只有60公尺長的直線跑道，教育局長林明裕（中）、市議員牛煦庭（右）在校長洪素梅（左）陪同下到校現勘。記者張裕珍／攝影
桃園自強國小沒有操場，只有60公尺長的直線跑道，教育局長林明裕（中）、市議員牛煦庭（右）在校長洪素梅（左）陪同下到校現勘。記者張裕珍／攝影
桃園自強國小沒有操場，只有60公尺長的直線跑道，一旁緊鄰大片山坡地，空間使用受到限制。記者張裕珍／攝影
桃園自強國小沒有操場，只有60公尺長的直線跑道，一旁緊鄰大片山坡地，空間使用受到限制。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭（左）到校史室參觀早期校園模擬圖，發現後山本有設計幼兒園、游泳池與步道的設施，認為後山其實有不少運用可能性。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭（左）到校史室參觀早期校園模擬圖，發現後山本有設計幼兒園、游泳池與步道的設施，認為後山其實有不少運用可能性。記者張裕珍／攝影

教育局 幼兒園 政大

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