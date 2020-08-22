影／有輪胎隧道、波浪草坡 桃園第3期寵物友善區今啟用
桃園市打造動物友善城市，目標1區1座寵物友善專區，第3期專區在八德區中路休閒運動公園、桃園區中泰公園及中壢仁德公園布建，今天啟用，其中八德中路休閒運動公園曾是垃圾掩埋場，十多年前復育為公園但設施不多，如今翻新打造寵物友善專區，增設圍籬、輪胎隧道、波浪草坡與沙坑等，吸引不少飼主帶毛小孩遊戲，玩得盡興。
桃園市動物保護處下午在八德區中路休閒運動公園舉行桃園市第3期寵物友善專區建置聯合竣工典禮暨動物保護宣導活動，雖然數度下起大雨，但仍不少飼主與動保團體帶毛小孩來體驗全新園區設施，場邊也有沖洗台、狗便袋可取用，維護環境整潔。
寵物友善專區內有輪胎隧道、斜坡跳高木平台、T型棧道、A型版、波浪草坡、沙坑及障礙地形等設施，周圍設有圍籬，飼主孫小姐帶著愛犬「芝麻」、「小虎」報到，她肯定圍籬提升安全性，可放心讓毛小孩奔跑，狗狗也特別喜歡沙坑，玩得特別起勁。
副市長高安邦出席第3其寵物友善專區聯合竣工啟用儀式，他說，市府從2017年分期推動，第3期花費541萬元經費完成八德中路休閒運動公園、桃園中泰公園及中壢仁德公園3處，第4期將斥資411萬元在平鎮高雙運動公園及復興區角板山公園建置，預計年底完工，讓飼主陪伴寵物盡情跳躍、奔跑和遊憩，也建立人與毛小孩間的友善環境。
市議員蔡永芳說，這裡最早曾是八德垃圾掩埋場，19年前遷走後復育成公園，不過由於地點隱密加上設施陽春，雖然會有飼主會來遛狗，但使用頻率不高，市府選定此處建置寵物友善專區，相當合適，改造公園後煥然一新，成為飼主與毛小孩最好去處。
農業局長郭承泉也提醒，飼主攜犬隻進入寵物友善專區時，務必全程陪伴並注意犬隻動向，善盡管理責任，共同維護公共設施整潔及衛生，動保處長王得吉說，後續寵物公園維護管理將交由公所負責，至於觀音、新屋與大園尚無專區，將持續覓地建置。
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