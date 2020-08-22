竹市養雞協會辦土雞促銷 提振買氣

新竹市養雞協會今天辦國產土雞促銷及免費品嚐，理事長蘇永勝表示，因「在地畜產品」受新冠肺炎疫情重挫業績，趁在普渡前辦促銷，助市場買氣回溫，也回饋優惠給消費者。

蘇永勝說，新冠肺炎疫情影響台灣經濟，無形中也加重每個家庭生活負擔，而在地畜產品受到影響，因此，向農委會、中央畜產會補助經費，舉辦優惠促銷，提振買氣。

蘇永勝表示，新竹市養雞協會辦國產土雞促銷及免費品嚐活動，今天與23日、29日、30日舉辦，現場提供土雞相關料理，讓民眾體驗，而今天販售的1000隻土雞，民眾一早排隊搶購一空。

蘇永勝說，促銷活動會場提供1000隻土雞，淨重3.5台斤以上的土雞，每隻售價新台幣250元，淨重4台斤以上的每隻售價300元，上述價格幾乎為市場零售價的一半。

蘇永勝表示，透過促銷活動，也讓民眾更了解本土畜產品，強化品質信心，刺激消費意願，現場也結合在地農特產，烹煮雞隻美食，呈現在地好滋味。