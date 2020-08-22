快訊

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己選的

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己挑的

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市無黨籍議員段樹文6月底遞補就職，未料卻因擔任警政衛生審查會召集人引起討論。本報資料照
桃園市無黨籍議員段樹文6月底遞補就職，未料卻因擔任警政衛生審查會召集人引起討論。本報資料照

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，6月24日就職，由於昔日曾有十大槍擊要犯名號，如今進入議會警政衛生審查會擔任召集人，外界正反評價不一，段樹文強調，因遞補劉茂群職缺，也承接她在審查會的警政召委職務，並非自己選的，但確實最初有向黨團總召李家興表達辭意，李回說審查會每年輪替，照議會制度來就好，「既然辭不掉就正面面對」，他也認為自己比一般人更了解警察，「警政預算該過就過」。

桃園市議會有6大審查會，分別為民政、財政、建設、教育、警政衛生與工務，在第1屆市議會時，先以抽籤決定議員擔任的審查會職務，每個審查會有10名議員，其中3人擔任召集人，為讓議員在各領域歷練，也避免長久把持，每年都會輪替，召集人也會輪流換人，

由於段樹文6月遞補劉茂群遺缺，不僅承接她的質詢座位、研究室、停車證，也接棒她留下的審查會職務，恰好劉今年擔任警政衛生審查會召集人，也讓段樹文過去曾為十大槍擊要犯的身份再次被提起，引起各界議論，有人認為浪子回頭，也有人認為職務怪怪的。

由於過去十大槍擊要犯身份再受關注，段樹文今天下午說「沒差啦，大家都知道我是誰」，先前選舉時地方選民都知道，自己早已投身公益，到霄裡玉元宮擔任宮廟主委，不過當時遞補時知道要擔任警政衛生審查會召集人，確實有向黨團總召反映「可以換嗎？」

段樹文說，總召李家興跟他說，這是議會慣例制度，每年照排的，不是想去哪就去哪，他認為既然辭不掉，轉念一想這是上天給他的第一個挑戰，「就正面面對，做好議員職權」，自己並非刻意挑選，也認為自己比一般人更了解警察，若能做好監督，反而能得到市民更大肯定，目前仍繼續待在警政衛生審查會，也會針對其他長照、建設議題發聲。

議會秘書長孫惠生說，桃園市議會審查會職務每年輪替，20年來都是如此，擔任召集人也就是該委員會的共同主持人，負責審查相關議案，至於財政預算則為大會聯席審查，並非由該審查會做決定，就議會立場，維護議會同仁權益，若想要換審查會，都會尊重議員。

孫惠生說，若段樹文議員不想擔任警政衛生審查會召集人，不一定要到其他審查會去，也可留在警政衛生審查會擔任委員即可，他認為，警政衛生審查會不只警察事務，還有消防、衛生與環保等都相當重要，留在警政衛生審查會一樣能為民發聲，不一定要離開。

桃園市無黨籍議員段樹文6月底遞補就職，未料卻因擔任警政衛生審查會召集人引起討論。記者張裕珍／翻攝
桃園市無黨籍議員段樹文6月底遞補就職，未料卻因擔任警政衛生審查會召集人引起討論。記者張裕珍／翻攝

段樹文 警察

延伸閱讀

台泥花蓮BOO案拚年底動工

麗威：風場、機場可共存

關說疑雲下 彭坤業主任沒了

段樹文遞補桃市議員 下跪獻花給老母

相關新聞

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己挑的

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，6月24日就職，由於昔日曾有十大槍擊要犯名號，如今進入議會警政衛...

憨兒籃球賽邀台啤球星陪打 一圓腦麻小軍籃球夢

為完成憨兒小軍的籃球夢，桃園市中壢區真善美基金會籌辦第二屆三對三鬥牛賽，今天在南亞技術學院體育館開打，邀請台啤球星黃聰翰...

竹市動物園樂樂號愛心專車 供行動不便者專屬遊園導覽

新竹市立動物園打造「樂樂號」愛心專車，今天宣布9月起每個月的第1及第3周的周一訂為「特別開園日」，由樂樂號提供行動不便的...

新竹縣開辦巷弄長照站 照顧長者生活健康大小事

新竹縣老年人口數逐年攀升，縣府衛生局積極輔導縣內5家衛生所，新設C級巷弄長照站，提供長輩關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務...

影／閩客都講的「遶山花」啥意思 貓裏作家講堂告訴你

「閩南、客家都講的遶山花是什麼意思？」、「我在台北念書的時候，重慶南路有一、二百家書店，現在只剩下了7家！」，苗栗縣「貓...

竹縣社區大學連5年優等 客家文化是辦學特色

新竹縣政府辦理社區大學獲中央肯定，連續5年成績被評定為「優等」，今年同樣獲得獎勵金86萬元，縣府表示獎勵金將全數用於社區...

客委會主委 勘察竹南尖筆山古戰場

客委會客家文化發展中心委託聯合大學展開1895年乙未戰爭苗栗縣境內戰役調查研究計畫，透過文獻蒐集、田野調查、耆老訪談等方...

喜憨兒聯名幾米推中秋禮盒 藝人吳鳳誇讚

新竹縣政府輔導5間庇護工場，提供身心障礙者庇護性就業服務，中秋節前夕，喜憨兒基金會與知名畫家幾米合作推限量聯名中秋禮盒，...

夜市券中籤率低 議員要求加碼推案

桃園市政府為振興夜市經濟，推出2波桃園夜市券活動共發放5萬份，回響熱烈，但第2波中籤率僅7%，昨天在市議會引起關注，市議...

桃園市東門市場重建 88攤商申請退場

桃園市政府斥資7.7億元重建東門市場，大樓完工在即，但原有108攤只剩20攤要回來營業，因此1樓至5樓空間除了1樓保留部...

桃林鐵馬道 2階段3.7公里竣工

桃園市政府將早期載運燃煤的鐵道台鐵林口段打造成桃林鐵馬道，第一階段山鶯路至成功路三段前年啟用，第二階段全長約3.7公里的...

研發量子點包膜 清大噴墨列印 螢幕可彎折

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊，用鹽水為量子點材料「包膜」，抵抗水、氧侵蝕，還能均勻地用噴墨列印出比砂粒還小的微...

熱門新聞

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

燕子市長重視用路安全 要求強力取締違規動力機械車輛

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。