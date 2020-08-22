昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己挑的

桃園市無黨籍議員段樹文因同區7連霸議員劉茂群解職後遞補，6月24日就職，由於昔日曾有十大槍擊要犯名號，如今進入議會警政衛生審查會擔任召集人，外界正反評價不一，段樹文強調，因遞補劉茂群職缺，也承接她在審查會的警政召委職務，並非自己選的，但確實最初有向黨團總召李家興表達辭意，李回說審查會每年輪替，照議會制度來就好，「既然辭不掉就正面面對」，他也認為自己比一般人更了解警察，「警政預算該過就過」。

桃園市議會有6大審查會，分別為民政、財政、建設、教育、警政衛生與工務，在第1屆市議會時，先以抽籤決定議員擔任的審查會職務，每個審查會有10名議員，其中3人擔任召集人，為讓議員在各領域歷練，也避免長久把持，每年都會輪替，召集人也會輪流換人，

由於段樹文6月遞補劉茂群遺缺，不僅承接她的質詢座位、研究室、停車證，也接棒她留下的審查會職務，恰好劉今年擔任警政衛生審查會召集人，也讓段樹文過去曾為十大槍擊要犯的身份再次被提起，引起各界議論，有人認為浪子回頭，也有人認為職務怪怪的。

由於過去十大槍擊要犯身份再受關注，段樹文今天下午說「沒差啦，大家都知道我是誰」，先前選舉時地方選民都知道，自己早已投身公益，到霄裡玉元宮擔任宮廟主委，不過當時遞補時知道要擔任警政衛生審查會召集人，確實有向黨團總召反映「可以換嗎？」

段樹文說，總召李家興跟他說，這是議會慣例制度，每年照排的，不是想去哪就去哪，他認為既然辭不掉，轉念一想這是上天給他的第一個挑戰，「就正面面對，做好議員職權」，自己並非刻意挑選，也認為自己比一般人更了解警察，若能做好監督，反而能得到市民更大肯定，目前仍繼續待在警政衛生審查會，也會針對其他長照、建設議題發聲。

議會秘書長孫惠生說，桃園市議會審查會職務每年輪替，20年來都是如此，擔任召集人也就是該委員會的共同主持人，負責審查相關議案，至於財政預算則為大會聯席審查，並非由該審查會做決定，就議會立場，維護議會同仁權益，若想要換審查會，都會尊重議員。