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憨兒籃球賽邀台啤球星陪打 一圓腦麻小軍籃球夢

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
真善美基金會今天舉辦第二屆三對三鬥牛賽，一圓憨兒小軍的籃球夢。記者高宇震／攝影
真善美基金會今天舉辦第二屆三對三鬥牛賽，一圓憨兒小軍的籃球夢。記者高宇震／攝影

為完成憨兒小軍的籃球夢，桃園市中壢區真善美基金會籌辦第二屆三對三鬥牛賽，今天在南亞技術學院體育館開打，邀請台啤球星黃聰翰、簡祐哲、黃鎮、李啟瑋等4人陪打，讓憨兒們有機會與心目中的偶像一起組隊打球，一圓籃球夢，能近距離觀看籃球賽，也使場外的憨兒們興奮不已，尖叫聲不斷。

小軍患有腦性麻痺，手腳不協調仍不影響他對籃球的熱情，基金會於2014年特別為他成立籃球社，想參加的中壢三對三籃球賽，屢因資格不符無法參與，轉而報名由心路基金會舉辦的籃得好天天籃球賽，去年卻名額額滿滿。真善美基金會專員黃小芳表示，為了不讓憨兒們失望，基金會以不到三萬元的小額金費舉辦首屆籃球賽，並以簡訊邀請台啤球員到場響應，「沒想到台一口答應了」。

今天憨兒們有機會近距離看台啤球員打球，個個難掩興奮尖叫連連，台啤球員二度來站台，其中球員黃聰翰更是第二次來擔任志工，他誇獎「憨兒們打球的功夫比起去年進步不少，真的很棒」。

黃小芳表示，今天比賽共有4隊，每隊分別由憨兒、志工、台啤球員各1人組成3人的鬥牛隊伍，每位憨兒一點也不畏懼，運球、投籃、轉身動作都也不馬虎，場內外30名憨兒和志工們一起同樂，歡笑與驚呼聲，都是憨兒們最大的回饋與鼓勵。小軍於賽後表示，能見到偶像非常興奮，對於今天的表現相當滿意。

真善美基金會附設希望家園主任鍾淑真指出，家園提供休閒服務，幫助憨兒們培養興趣，打籃球可以建立自信，與社會融合，只是每個人的障別程度不同，基金會的服務就是期待憨兒們可以找到自信與理解生命的價值。

憨兒小軍患有腦性麻痺，手腳不協調仍不影響他對籃球的熱情。記者高宇震／攝影
憨兒小軍患有腦性麻痺，手腳不協調仍不影響他對籃球的熱情。記者高宇震／攝影
真善美基金會今天舉辦第二屆三對三鬥牛賽，邀請台啤球星黃聰翰、簡祐哲、黃鎮、李啟瑋陪打，讓憨兒們有機會與心目中的偶像一起組隊打球。記者高宇震／攝影
真善美基金會今天舉辦第二屆三對三鬥牛賽，邀請台啤球星黃聰翰、簡祐哲、黃鎮、李啟瑋陪打，讓憨兒們有機會與心目中的偶像一起組隊打球。記者高宇震／攝影

心路基金會 體育

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