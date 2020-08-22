竹市動物園樂樂號愛心專車 供行動不便者專屬遊園導覽

新竹市立動物園打造「樂樂號」愛心專車，今天宣布9月起每個月的第1及第3周的周一訂為「特別開園日」，由樂樂號提供行動不便的遊客專屬遊園與導覽服務，租借全程免費，需於使用2周前預約，讓行動不便的遊客也能暢遊動物園。

市長林智堅說，市立動物園去年12月重新開幕後，已累積約129萬入園人次，目前平日每天遊客超過3千人次，假日超過8千人次，連續假日人潮更多，很受親子歡迎。

林智堅說，園區不只友善動物，也要體貼有需求的民眾，特別將日製電動高爾夫球車重新烤漆，以園內明星動物河馬樂樂的外型打造，並命名為樂樂號，為避免影響其他遊客遊園，並顧及大小朋友安全，因此利用周一園區休園期間推出專屬服務，開放行動不便的遊客無償租借，可以避開擁擠人潮，輕鬆自在地造訪及體驗動物園的無障礙友善環境。

市立動物園園長楊礎遠說，樂樂號將搭配動物園員工隨行，不僅負責駕駛，也會導覽園區環境及介紹動物，將從接近1號門的服務中心出發，沿途行經猛獸區、可愛動物區、猴島區、河馬樂樂的家、大紅鶴，最後到有悠久歷史的2號大象門，再沿原路回到服務中心。