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新竹縣開辦巷弄長照站 照顧長者生活健康大小事

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
巷弄長照站提供每日餐食供應，讓長者不必獨自料理生活飲食。圖／縣府提供
巷弄長照站提供每日餐食供應，讓長者不必獨自料理生活飲食。圖／縣府提供

新竹縣老年人口數逐年攀升，縣府衛生局積極輔導縣內5家衛生所，新設C級巷弄長照站，提供長輩關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進、預防及延緩失能課程、社會參與等服務。

新竹縣目前已成立66家C級巷弄長照站，其中由診所、醫院、長照及護理機構辦理的醫事C級巷弄長照站共有8家，主要提供、餐飲服務、健康促進、預防及延緩失能課程；衛生局昨日輔導竹北市衛生所、寶山鄉衛生所、橫山鄉衛生所、尖石鄉衛生所及五峰鄉衛生所，再開辦5間C級巷弄長照站，

縣府衛生局表示，因衛生所本身編制有醫師、藥師、護理師、醫事檢驗師及醫事放射師等，尖石衛生所甚至還有物理治療師及職能治療師，由具有醫療及長照專業知識的醫事人力，就能在C級巷弄長照站就近服務長者。

縣府表示，衛生所C級巷弄長照站，有完善的醫療與長照資源，活動中如有發現疑似失能或失智的長輩，能運用衛生所的優勢專業人力，立即評估並轉介至長期照顧管理中心或失智共同照護中心。

衛生所 長照 衛生局

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