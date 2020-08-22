影／閩客都講的「遶山花」啥意思 貓裏作家講堂告訴你

「閩南、客家都講的遶山花是什麼意思？」、「我在台北念書的時候，重慶南路有一、二百家書店，現在只剩下了7家！」，苗栗縣「貓裏作家講堂」系列活動21日啟動，縣府教育處邀請11位作家分享他們的創作點滴及心路歷程，從8月27日至10月底並將陸續在縣立圖書館、鄉鎮圖書館及中小學校園共讀站安排11場次作家講堂及主題書展，縣府歡迎民眾踴躍參加，感受苗栗豐富的人文及自然風情。

教育處圖書資訊科指出，作家講堂邀請新出爐的「苗栗文學集」及縣內資深作家分享創作歷程及著作本身，參與的作家包括游淑如「告訴你一個秘密」、傅慶和「茶樹恁靚」、蘇綉鳳「我的感覺」、彭歲玲「沙鼻牯」、鍾林英「醉人个酒」、陳招池「遶山花」、劉明猷「鴨四妹个字簿仔」、黃碧清「惜，阿姆話」、劉仁祥「永遠的臉譜」、潘秋榮「巴斯達隘傳說」、甘耀明「邦查女孩」。

圖資科長彭秀珍指出，這次系列講座活動地點遍及苗栗縣新成立的中小學社區共讀站及改建的南庄圖書館，也深入偏鄉社區藝文中心如象山書院、三灣圖書館，希望透過作家辦講座分享他們對客庄人文歷史、自然景觀、風土民情等深刻描述，藉此讓民眾認識客家庄生活風貌與客家多元文化，致力客家文化永續傳承，活動也鼓勵鄉親學子從事客語、閩南語、原住民族語等多元文學創作，讓地方文學向下扎根。