竹縣社區大學連5年優等 客家文化是辦學特色

新竹縣政府辦理社區大學獲中央肯定，連續5年成績被評定為「優等」，今年同樣獲得獎勵金86萬元，縣府表示獎勵金將全數用於社區大學人才培訓、教學研究，尤其新竹縣的社區大學以「客家文化」及「環境生態」為發展特色，會扮演好終身學習、地方文化推手的重要機構。

以竹北社區大學為例，竹北社大著重以文史資產保存及導覽與頭前溪流域的人文和水文發展為主軸，從星期日到星期六每天都有課程，為了方便上班民眾，更是在星期一到五的夜間同樣開課；竹東社大則是以客家文史與環境永續，如永續農業、友善環境為發展重點，深耕文化資產、水資源數位資料庫，並結合地方文創推動水文、友善環境以及台3線客庄走讀等活動。

縣府表示，社區大學是現行有專法設置的終身學習機構，也是地方文化的重要推手，透過課程引導，使學員從個人的學習走向社區的公共學習，引導發展具有地方特色的課程及在地行動。

例如竹東社大的佳禾田園社，就是參考里山模式推行農食低碳家園體驗，也與竹東國小合作低碳可食地景，將養蜂學推廣至各單位；竹北社大河川巡守隊，調查與踏勘頭前溪流域水資源環境，鼓勵認識在地之美，提倡地方學與融入式課程。