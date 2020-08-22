聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣社區大學連5年優等 客家文化是辦學特色
新竹縣政府辦理社區大學獲中央肯定，連續5年成績被評定為「優等」，今年同樣獲得獎勵金86萬元，縣府表示獎勵金將全數用於社區大學人才培訓、教學研究，尤其新竹縣的社區大學以「客家文化」及「環境生態」為發展特色，會扮演好終身學習、地方文化推手的重要機構。
以竹北社區大學為例，竹北社大著重以文史資產保存及導覽與頭前溪流域的人文和水文發展為主軸，從星期日到星期六每天都有課程，為了方便上班民眾，更是在星期一到五的夜間同樣開課；竹東社大則是以客家文史與環境永續，如永續農業、友善環境為發展重點，深耕文化資產、水資源數位資料庫，並結合地方文創推動水文、友善環境以及台3線客庄走讀等活動。
縣府表示，社區大學是現行有專法設置的終身學習機構，也是地方文化的重要推手，透過課程引導，使學員從個人的學習走向社區的公共學習，引導發展具有地方特色的課程及在地行動。
例如竹東社大的佳禾田園社，就是參考里山模式推行農食低碳家園體驗，也與竹東國小合作低碳可食地景，將養蜂學推廣至各單位；竹北社大河川巡守隊，調查與踏勘頭前溪流域水資源環境，鼓勵認識在地之美，提倡地方學與融入式課程。
竹縣社大秋季班將在9月陸續開課，課程則已開始報名，報名方式則以網路報名為主，但也提供竹北社大及竹東社大現場報名，或直接電話詢問，新竹縣府則鼓勵鄉親多多參與終身學習，讓個人小小的力量能透過社大的資源無限放大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言