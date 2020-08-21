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桃市農地工廠2500家 半年來僅600家申請納管

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
為加速輔導農地工廠合法納管，市府經發局在市府1樓推出單一窗口服務。圖／桃園市經發局提供
為加速輔導農地工廠合法納管，市府經發局在市府1樓推出單一窗口服務。圖／桃園市經發局提供

農地違章工廠多，桃園市多名議員今天在議會質詢關切市府輔導臨時登記工廠、未登記工廠正常合法化進度，要求加速、加大輔導力道，經發局指出，388家臨時登記工廠已有9成4取得特定工廠登記，另2500家未登記工廠已近600家申請納管，其餘須在2022年3月19日提出，否則恐斷水斷電，由於經發局人力不足，申請納管僅審核完100家，預計下半年增加約聘僱人力，並於明年元旦成立工業行政科，加速輔導工作。

行政院修訂「工廠管理輔導法」管理農地工廠，主要分4大樣態：2016年5月19日前既存的低汙染農地工廠，可於工廠管理輔導法施行日今年3月20日起2年內申請納管、提出改善計畫，並取得特定工廠登記；2016年5月19日前既存的高汙染農地工廠，2年內須向地方政府申請輔導轉型、遷廠、關廠；原已取得臨時登記的工廠可申請轉換為特定工廠；若為2016年5月20日後才新增的農地工廠，應即報即拆。

市府經濟發展局初查，桃園市農地工廠已取得臨時工廠登記388家，半個月來受理臨時工廠轉特定工廠378家、核准358家，核准率94.7%，另約有2500家農地工廠未有臨時工廠登記，迄今申請納管598家，經審核航照圖、製造加工等文件核准近100家。

由於2016年5月20日後才興建的農地工廠必須即報即拆，不得申請納管，原本初查桃園有105家疑似新建的農地工廠，經交叉比對建管處檢舉資料，列管農地疑似違規工廠28件，占地共2.2公頃，經發局預定於今年8月底完成圖資比對，再進行現地清查。

郭裕信說，市長鄭文燦已要求，為避免農地汙染及公安考量，經查詢比對確定為2016年5月20日以後的新增違建，將依工廠管理輔導法執行勒令停工、斷水斷電或是輔導遷廠，同時進行強制拆除作業。

為加速輔導農地工廠合法納管，市府經發局強調，已建置有納管網路e指通線上申辦管道、0800-056880免費諮詢服務專線、市府1樓單一窗口服務，並於經發局網站建置特定工廠登記網路專區。另也成立專家輔導團輔導高汙染業者轉型、遷廠，以及協助已核准申請納管的農地工廠，針對水汙染防治等提具改善計畫。

農地工廠 行政院 違建

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