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桃園夜市券夯明起兌換 民代籲加速輔導夜市合法化

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園觀光夜市開放使用桃園夜市券，帶動攤商業績。記者張裕珍／攝影
桃園觀光夜市開放使用桃園夜市券，帶動攤商業績。記者張裕珍／攝影

為振興夜市經濟，桃園市政府推出桃園夜市券2波活動總計發放5萬份，回響熱烈，不過第2波夜市券中籤率僅7%，市議員陳雅倫說「1家8口都沒中籤」，要求針對其他市場、商圈推加碼方案，市議員王浩宇也點出，夜市券僅開放4大夜市消費使用，原因出在其他多數夜市設置並不合法，要求經發局加速輔導如中原夜市等攤集區合法化。

桃園夜市券第2波加碼4萬4千份設計免排隊改上網登記，吸引56萬8014人參與，中籤率7.75%，昨天是預約領券截止日，僅近7成中籤者完成預約，經發局考量部分民眾不諳操作，明天起至30日開放領券，未預約者也能到夜市兌領，9月底前須消費使用。

市議員陳雅倫、劉曾玉春等人今在議會質詢關切桃園夜市券發放成效，陳雅倫說，中籤率低，市府應設法轉型或研議擴大到市場、商圈使用，劉曾玉春也認為，疫情衝擊實體店面，很多小商家拉下鐵門，希望市府不單替夜市振興，要多替其他商圈著想。

市府經發局長郭裕信說，第2波夜市券活動參與者眾，確實中籤率較低，但參與人多並非不好代表政策有效，目前夜市券回收約4成，將考量預算再針對商圈、市場推活動。

王浩宇肯定桃園夜市券採50元面額發放，解決三倍券只有200、500元面額問題，不過，夜市合法化問題需要被重視，目前中壢觀光夜市為合法，但在中壢同樣相當知名的中原夜市，則一直處於非法狀態，市府應積極面對輔導，助中原夜市走向合法化。

郭裕信說明，不只中原夜市，其他如忠貞市場等攤集區也有相同問題，涉及攤商權益、居民意見等面向廣泛，就主管機關立場，當然希望攤集區都能合法化，經參考外縣市經驗，經發局針對此類攤集區將有3階段作法，擬定一定年限讓不合法者退場。

郭進一步說明，第1階段先盤點該攤集區型態與範圍，為流動、固定攤販或店面外推等，第2階段選擇易處理區域推動示範區，讓攤販營運更井然有序，第3階段就是擬定落日時程，要求其餘攤集區尋覓合法點或比照示範區，若不在期限內處理要求退場。

夜市 王浩宇 疫情

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