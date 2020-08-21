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影／苗栗土地二拍 太極門上千支持者抗議遭迫害

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影
行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影

法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地，今天上午進行第二次拍賣程序，拍賣結果准由2個國稅移送機關以底價8322餘萬元共同承受土地，拍賣程序終結；太極門弟子上午發動逾千人在新竹分署苗栗執行官辦公室前抗議，痛批國稅局跟執行署宣布二拍流標且由國有財產署承受，是公然犯法，賣掉台灣民主法治及國家尊嚴，他們絕不放棄並要討回公道。

新竹分署針對洪石和坐落在苗栗轄區的筆土地，7月底曾進行第1次拍賣，開標結果無人得標，當天投標件數共310件，但審查都是無效標單， 新竹分署質疑有組織以大量無效標單投標企圖干擾拍賣；當天太極門弟子及聲援民眾也到苗栗行政執行官辦公室抗議，痛批官員為領獎金，吃人不吐骨頭，簡直是「搶奪民產、抄家滅族」。

新竹分署表示，今天上午二拍雖有3件標單，但未提出繳納保證金的證明文件，均為無效投標，因移送機關代理人當場表示要共同承受未拍定的不動產，拍賣結果准由2個國稅移送機關以底價8322餘萬元共同承受50筆土地，拍賣程序終結；前次拍賣因有組織性以310封大量無效標單投標，企圖干擾拍賣，分署為預防二拍再受阻撓延滯，特別公告規定保證金繳納方式，應於拍賣前1日上午10點前將足額保證金入帳至台灣銀行專戶，如因銀行工作時間致保證金未即時入帳，或另以支票繳納保證金等情形，均不得要求於當場或事後補足，投標都屬無效，這項策略成功防堵欲以無效標單灌爆投標箱的不當行徑。

分署指出，因二拍程序3件標單均未於期限內繳保證金，都被認定投標無效；本件公法債權人2個國稅移送機關代理人到場表示要共同承受未拍定的50筆土地，主持開標的行政執行官依強制執行法第91條第1項規定，當場宣布准予將二拍的50筆土地交由2個國稅移送機關以底價依債權比例共同承受，呼籲關切本案的相關人士保持理性並遵守法治國家秩序，勿再做出干擾公務執行、危及機關安全等逾越法治尺度等脫序行為，否則仍應負相關法律責任。

太極門弟子、法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟大批支持者上午到苗栗執行官辦公室抗議，呼籲執行署不能為獎金強搶民產、迫害人權 ，讓台灣蒙上強盜國家汙名，他們並痛批國稅局跟執行署宣布二拍流標且由國產署承受是公然犯法，賣掉台灣民主法治及國家尊嚴，他們絕不放棄，不容惡官毀去台灣得來不易的民主制度，一定要窮盡所有管道要回公道，並立即前往法院提告。

太極門弟子控訴說，8月21日是台灣民主法治最羞恥、最黑暗一天，針對太極門冤案，不分黨派至今已有296名立法委員多次連署、提案質詢，或召開記者會、公聽會與協調會直指國稅局違法，要求撤銷違法的課稅處分，這次二度強行拍賣，等於抹滅以往法稅改革的努力，也是對人權的迫害；小英總統、蘇貞昌院長、陳菊院長強調人權立國，要督促下署知錯必改，人民都在看。

行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影
行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影
行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影
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行政執行署新竹分署今天針對太極門掌門人洪石和坐落苗栗轄區的50筆土地進行二拍程序，太極門弟子、聲援團體逾千人上午在分署苗栗執行官辦公室前抗議。記者胡蓬生／攝影

新竹 人權 陳菊

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