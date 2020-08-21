運煤荒廢舊鐵路改成桃林鐵馬道 第二階段3.7公里竣工

早期載運燃煤鐵道「台鐵林口段」經桃園市府活化打造成桃林鐵馬道，前年第一階段山鶯路至成功路三段啟用，今第二階段大坑路至南山段竣工，全長約3.7公里，民眾可沿五福調車場散步、騎腳踏車到南上公園，再往大檜溪公園順接南崁溪自行車道，串連周圍公園綠地，更方便居民休憩。

桃園市捷運工程局指出，大坑路至南山路二段全長約3.7公里，工程1億8666多萬元，其中3420萬元由前瞻計畫補助，同時以「路軌並行之桃林鐵馬道」為設計概念，規畫自行車道、人行休閒步道及景觀植栽。

捷工局表示，施工期間調整油管路、南美街寬窄不一的路面，把路幅拓寬至8公尺，打通大坑路至民生北路一段468巷為雙向車道，並一路銜接至六福路，而原本廢棄的五福調車場經整治，也特別保留鐵軌意象。

捷工局長陳文德說，為打造條穿越市區的綠色廊帶，施工前先盤點路廊周邊以增加綠化面積、梳理區域排水系統，綠帶上則透過草溝取代RC水泥溝渠增加雨水入滲，全線景觀照明則採LED燈具。

陳文德指出，工程綠化面積占路廊37%，植栽喬木約800株，灌木及地被植物約3700平方公尺，其中寬約8公尺的道路長達370公尺，拓寬路段2230公尺，另人行道及自行車道長4200公尺。