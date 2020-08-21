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乙未保台關鍵一役 客委會主委楊長鎮勘察尖筆山古戰場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客委會主委楊長鎮(中)今天特別與研究團隊、竹南鎮公所及地方人士到尖筆山勘察，未來將與地方討論籌建紀念公園。圖／客委會提供
客委會主委楊長鎮(中)今天特別與研究團隊、竹南鎮公所及地方人士到尖筆山勘察，未來將與地方討論籌建紀念公園。圖／客委會提供

客委會客家文化發展中心今年7月委託國立聯合大學展開「1895年乙未戰爭」苗栗縣境內戰役調查研究計畫，將以1年時間透過文獻蒐集、田野調查、耆老訪談等多元方式，蒐集紀錄相關文物史料、遺址典故、人物事蹟，探討戰爭對苗栗地區客家族群影響，並進行數位化典藏作業；客委會主委楊長鎮今天特別與研究團隊、竹南鎮公所及地方人士到尖筆山勘察，未來將與地方討論籌建紀念公園。

客委會指出，尖筆山是竹南鎮僅有的一座山，海拔約102公尺，視野、展望良好，1895乙未年日軍根據「馬關條約」接收台灣時，尖筆山成為台灣義軍抵抗日軍關鍵性戰役的地點之一，當時以客家族群為作戰主力，1895年8月8、9日兩天，日軍以海陸夾擊方式進攻尖筆山，義軍不敵猛烈攻擊而退守苗栗，此役史稱尖筆山之役。

楊長鎮表示，尖筆山古戰場是乙未戰爭中對苗栗最重要的記憶空間這是乙未保台戰爭中，日本首次海陸兩軍共同作戰，過去有關古戰場、遺跡及文獻非常少，也未受重視，因戰爭過後台灣就被日本統治，也無法紀念當時的犧牲者；乙未戰爭是台灣人第一次為保衛台灣犧牲性命的戰役，可說是台灣人誕生的一刻，他希望透過田野調查，對乙未戰爭各地情況更進一步的統整，後續再跟鄉鎮討論、合作，也將在尖筆山建立紀念公園。

為喚起民眾對苗栗在地戰役史實的重視，楊長鎮今天上午特別與國立聯合大學客家學院研究團隊、苗栗竹南鎮公所及地方人士多人前往尖筆山勘察，研究團隊老師黃鼎松同時解說當年戰役的歷史與演變，楊長鎮最後也帶領眾人向當年抵抗日軍殉難的義軍忠魂行默哀禮。

客委會主委楊長鎮(左四)今天與研究團隊、竹南鎮長方進興(右三)等人到尖筆山勘察，未來將與地方討論籌建紀念公園，眾人並於現場向當年抵抗日軍殉難的義軍忠魂行默哀禮。圖／客委會提供
客委會主委楊長鎮(左四)今天與研究團隊、竹南鎮長方進興(右三)等人到尖筆山勘察，未來將與地方討論籌建紀念公園，眾人並於現場向當年抵抗日軍殉難的義軍忠魂行默哀禮。圖／客委會提供

戰爭 日軍 客委會

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