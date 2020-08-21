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大溪老城區日語導覽上線 吃豆干打陀螺走訪14景點

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市府推動大溪老城區日語導覽服務，今天首發團除導覽走訪14個特色景點。 記者高宇震／攝影
桃園市府推動大溪老城區日語導覽服務，今天首發團除導覽走訪14個特色景點。 記者高宇震／攝影

桃園市府繼去年在大溪老城區推出英語導覽服務，今年推動日語導覽服務，今天開放線上預約報名，首發團包括天母日僑學校及日本在台工者共21名日客參加，除導覽走訪14個特色景點，安排玩陀螺與品嘗豆干、舞獅合影留念等活動， 讓日本人有機會認識大溪豐富的歷史文化。

觀旅局表示，7月完成導覽員培訓，吸引200多位民眾報名，有許多是桃園在地、甚至是居住在大溪的居民參與，總計評鑑出51名合格導覽員，今天正式上線；為加強服務日本旅客，於百年歷史的老屋「蘭室」設立「大溪日本語旅遊服務站」，提供旅客在地旅遊、資訊整合服務。

另外，推出「大溪 300 日本人旅遊專案」，前400名參加的日本旅客， 花費300元半價就可以參與原價600元的豐富導覽遊程！可預約導覽的時段為每周三至周日，每日3個梯次可供報名，導覽時間約為2.5個小時，揪團滿10人以上還可以調整導覽時段。

導覽遊程從蘭室出發，走訪中山老街、百年水井、大溪河谷、武德殿、普濟堂等14個大溪特色景點；更安排日本旅客品嘗豆干、豆花等在地小吃，還有機會打陀螺體驗童趣，感受百年歷史的大溪小城風華。

觀旅局表示，日本人來到大溪能感受到日治時期所留下來的韻味。大溪獲得台灣十大觀光小城及經典小鎮的榮耀，具有深厚的人文歷史及文化底蘊，走進大溪老城區可看見光影的故事，瞭望大溪河谷感受先人跋涉滾滾溪水，來往運送物產山材的舟車歲月，庶民生活的土石磚屋、老街上的華麗牌樓、祈福求安的宗教文化等。詳情請上網搜尋桃園大溪日語導覽 （https://reurl.cc/D9eRnm），或撥打報名專線：0913771056 洽詢。

除導覽，安排玩陀螺與品嚐豆干、大溪陣頭文化的舞獅合影留念等活動。記者高宇震／攝影
除導覽，安排玩陀螺與品嚐豆干、大溪陣頭文化的舞獅合影留念等活動。記者高宇震／攝影
日客開心與舞獅合影留念等活動。記者高宇震／攝影
日客開心與舞獅合影留念等活動。記者高宇震／攝影

日本 老街 大溪老街

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