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故宮X竹市藝想獸譜新媒體展登場 首展坤輿藝境VR供體驗

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
全球首展的坤輿藝境虛擬實境開放體驗，可以穿越時空到17世紀大冒險。記者黃瑞典／攝影
全球首展的坤輿藝境虛擬實境開放體驗，可以穿越時空到17世紀大冒險。記者黃瑞典／攝影

國立故宮博院與新竹市政府合作推出的藝想獸譜新媒體藝術展今天登場，結合AR、VR及聲控、體感與沈浸式的互動科技，以新媒體藝術玩轉故宮書畫及市立動物園的動物，打造融合古今、虛實的大型數位獸園，還有全球首展的坤輿藝境虛擬實境開放體驗，可以穿越時空到17世紀大冒險。

藝想獸譜─故宮x新竹241新媒體藝術展在新竹241藝術空間展出，展期至11月8日，今天由故宮博物院院長吳密察、新竹市副市長沈慧虹等人揭幕，沈慧虹說，故宮將館藏書畫中的動物，包括珍禽異獸、水族生物與12生肖等藉由新媒體藝術翻轉，還加入市立動物園動物新元素，並將坤輿藝境VR作品優先讓市民體驗，千萬不要錯過。

故宮指出，坤輿全圖是1674年耶穌會傳教士南懷仁編繪的世界地圖，曾用來向康熙皇帝介紹世界，涵括天文地理等知識，還提到數十種珍禽異獸，藉由全球首映的VR虛擬實境秀，觀眾可以穿越時空跟著南懷仁遊歷坤輿。

此項展覽第1展區的按圖索獸以劇場式設計打造數位獸園，讓故宮院藏古畫裡的動物與市立動物園的動物時空交會，還有根據南懷仁繪製坤輿全圖及坤輿圖說做成直徑1.5公尺的實體地球，觀眾可用手機或平板，即可透過擴增實境AR技術環遊坤輿。

第2展區的藝獸誕生區展示數位藝獸，其中畫仙萼長春具有體感互動裝置，只要拍手即可喚醒郎世寧畫筆下鳥語花開的盛況；神奇百駿則邀請觀眾翻玩郎世寧經典作品百駿圖和十駿犬，與畫家畫出當代藝獸。

第3展區的藝想生態，展出全球首展的坤輿藝境VR，還有依清代畫家所繪的海錯圖打造海錯奇珍─沉浸式互動劇場，可以躺在軟墊上，以感應棒跟海底生物打招呼，彷彿潛入湛藍的神秘海洋，感受豐沛生命力的海底世界。

海錯奇珍─沉浸式互動劇場的古水族天幕，以環形紗幕動態投影古書畫中的動物圖像。記者黃瑞典／攝影
海錯奇珍─沉浸式互動劇場的古水族天幕，以環形紗幕動態投影古書畫中的動物圖像。記者黃瑞典／攝影
根據南懷仁繪製坤輿全圖及坤輿圖說做成直徑1.5公尺的實體地球，觀眾可用手機或平板，透過擴增實境AR技術環遊坤輿。記者黃瑞典／攝影
根據南懷仁繪製坤輿全圖及坤輿圖說做成直徑1.5公尺的實體地球，觀眾可用手機或平板，透過擴增實境AR技術環遊坤輿。記者黃瑞典／攝影
海錯奇珍─沉浸式互動劇場可以躺在軟墊上，彷彿潛入湛藍的神秘海洋，感受豐沛生命力的海底世界。記者黃瑞典／攝影
海錯奇珍─沉浸式互動劇場可以躺在軟墊上，彷彿潛入湛藍的神秘海洋，感受豐沛生命力的海底世界。記者黃瑞典／攝影

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